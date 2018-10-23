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Kolombiya’da bu yıl 174 Venezuelalı cinayet kurbanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 18:42 | Son Güncelleme

Yılbaşından eylül ayına kadar geçen süreçte ülkede 174 Venezuelalı cinayete kurban gitti

BOGOTA (AA) - Kolombiya’da bu yıl başından eylül ayına kadar 174 Venezuelalı cinayet kurbanı oldu.

Kolombiya Adli Tıp Kurumunun hazırladığı rapora göre, yılbaşından Eylül 2018'e kadar 174’ü cinayet, 22’si intihar, 60’ı trafik kazası ve 54’ü de diğer kazalarda olmak üzere 310 Venezuelalı hayatını kaybetti.

Ülkede geçen yıl aynı dönemde yaşamını yitiren Venezuelalı sayısının 90 olduğu kaydedilen raporda, cinayete kurban gidenlerin sayısının ise 39 olduğu aktarıldı.

2017'de Venezuelalı 13 kadın cinayete kurban giderken, 2018'de Venezuelalı 56 kadın öldürüldü.

Ülkelerindeki siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık bir milyon Venezuelalı'nın Kolombiya'ya göç ettiği belirtiliyor.

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