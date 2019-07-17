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Kolombiya’da çetelerin infaz ettikleri kişilerin cesedini domuzlara yedirdiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 02:54 | Son Güncelleme

Çetelerin hesaplaşmalarına sahne olan Bello kentinden sorumlu Vali Luis Perez: - "Bunu açıklamak konusunda uzun süre düşündüm fakat Bello’daki çeteler artık vahşi ve insanlık dışı birtakım suçları işleme noktasına geldi. İşkenceden kurtulan bir şahit, insanların kaçırıldığını, öldürüldüğünü ve cesetlerinin de yemeleri için domuzlara verildiğini anlattı"

BOGOTA (AA) - Kolombiya'nın bir kentinde silahlı çetelerin infaz ettikleri kişilerin cesetlerini ortadan kaldırmak için domuzlara yem olarak verdiği iddia edildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki yönetim bölgesi Antioquia Valisi Luis Perez, silahlı çetelerin kanlı çatışmalarına sahne olan Bello kentinde düzenlenen Güvenlik Konseyi'nin ardından duruma dair kan donduran açıklamalarda bulundu.

Silahlı çetelerin elinden kurtulan ve savcılık korumasında bulunan bir kişinin yaşananlara dair bilgi verdiğini aktaran Perez, çetelerin birçok kişiyi kaçırdığını, işkence ettiğini ve öldürdüklerinin cesetlerini kaybetmek için de kentteki domuz çiftliklerinde yem olarak kullandıklarını anlattı.

Bu durumu anlatmaktan dahi utandığını ifade eden Perez, konuyu yardım alabilmek ve çözüme kavuşturmak için söylemek zorunda kaldığını kaydetti.

Savcılığa olayın üzerine gidilmesi talimatı verdiğini aktaran Perez, şunları söyledi:

"Bunu açıklamak konusunda uzun süre düşündüm fakat Bello'daki çeteler artık vahşi ve insanlık dışı birtakım suçları işleme noktasına geldi. İşkenceden kurtulan bir şahit, insanların kaçırıldığını, öldürüldüğünü ve cesetlerinin de yemeleri için domuzlara verildiğini anlattı. Umarım, bunların hiçbiri olmamıştır. Umarım bir domuz çiftliğinde 20-30 cesetle karşılaşmayız."

- Cesetlerin tuğla fabrikalarındaki fırınlarda yakıldığı iddia edildi

El Tiempo gazetesinin internet sitesinde konuya ilişkin çıkan haberde ise Perez'in, cesetlerin domuzlara yem edilmesinin dışında tuğla fabrikalarındaki fırınlarda yakıldığı ve bazı ceset parçalarının da buzdolaplarında saklandığına ilişkin tanık ifadelerine sahip olduklarını söylediği belirtildi.

Kolombiya'nın büyük kentlerinden Medellin'in kuzeyinde ve hemen bitişiğinde bir parçası gibi olan Bello'da bu yıl 100'e yakın kişi öldürülmüştü.

Şehirdeki güvenlik önlemleri kapsamında iş yerlerinin 12’den sonra kapatılması yönünde talimat verilmiş, ayrıca hırsızlık ve tetikçiliği durdurabilmek için motosikletlere iki kişi binilmesi yasaklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Antioquia Bello kolombiya

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