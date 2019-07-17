Kolombiya’da çetelerin infaz ettikleri kişilerin cesedini domuzlara yedirdiği iddiası

BOGOTA (AA) - Kolombiya'nın bir kentinde silahlı çetelerin infaz ettikleri kişilerin cesetlerini ortadan kaldırmak için domuzlara yem olarak verdiği iddia edildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki yönetim bölgesi Antioquia Valisi Luis Perez, silahlı çetelerin kanlı çatışmalarına sahne olan Bello kentinde düzenlenen Güvenlik Konseyi'nin ardından duruma dair kan donduran açıklamalarda bulundu.

Silahlı çetelerin elinden kurtulan ve savcılık korumasında bulunan bir kişinin yaşananlara dair bilgi verdiğini aktaran Perez, çetelerin birçok kişiyi kaçırdığını, işkence ettiğini ve öldürdüklerinin cesetlerini kaybetmek için de kentteki domuz çiftliklerinde yem olarak kullandıklarını anlattı.

Bu durumu anlatmaktan dahi utandığını ifade eden Perez, konuyu yardım alabilmek ve çözüme kavuşturmak için söylemek zorunda kaldığını kaydetti.

Savcılığa olayın üzerine gidilmesi talimatı verdiğini aktaran Perez, şunları söyledi:

"Bunu açıklamak konusunda uzun süre düşündüm fakat Bello'daki çeteler artık vahşi ve insanlık dışı birtakım suçları işleme noktasına geldi. İşkenceden kurtulan bir şahit, insanların kaçırıldığını, öldürüldüğünü ve cesetlerinin de yemeleri için domuzlara verildiğini anlattı. Umarım, bunların hiçbiri olmamıştır. Umarım bir domuz çiftliğinde 20-30 cesetle karşılaşmayız."