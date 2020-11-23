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Kolombiya’da çifte silahlı saldırı: 13 ölü

23.11.2020 11:15 | Son Güncelleme:
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Kolombiya’nın Antioquia ve Cauca bölgelerinde meydana gelen silahlı saldırılarda 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Kolombiya’nın Antioquia ve Cauca bölgelerinde silahlı saldırılar meydana geldi.

Kolombiya’nın Antioquia ve Cauca bölgelerinde meydana gelen silahlı saldırılarda 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Kolombiya’nın Antioquia ve Cauca bölgelerinde silahlı saldırılar meydana geldi. Antioquia’daki Betania kasabasının Belediye Başkanı Carlos Mario Villada yaptığı açıklamada, "La Gabriela çiftliğine 10 ağır silahlı şahıs geldi. Çiftlikte kalan 14 kişiye ateş açtı. Yedi kişi öldü ve 3 kişi de yaralandı" dedi. Yerel polis tarafından daha sonra yapılan açıklamada, olayda yaralanan bir kişinin daha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Betania’da 8 kişiyi öldüren saldırganların bulunması için halkla iş birliği yapıldığını ifade etti.
İkinci olay ise Cauca bölgesinde Argelia’da meydana geldi. Argelia’da gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kolombiya Savunma Bakanı Trujillo Güvenlik Konseyi toplantısından sonra yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığının Kolombiyalıların en büyük düşmanı olduğunu ve katliamlardan sorumlu olanların yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 55 bin ve 8 bin dolarlık iki ödül konulduğunu belirtti. Yetkililer, meydana gelen iki saldırının bağlantılı olduğunu ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor.

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