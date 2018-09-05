Kolombiya’da ELN 3 rehineyi serbest bıraktı

Kolombiya’daki Yüksek Barış Komisyonu Sorumlusu Miguel Ceballos, dün yaptığı açıklamada ELN’nin barışa gönüllü olduğunu göstermesi için elindeki rehineleri 3 gün içinde serbest bırakması çağrısında bulunmuştu.

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve müzakereler, Ekvador’un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba’nın başkenti Havana’ya taşınmıştı.

Yeni Devlet Başkanı Duque, göreve başladığı 7 Ağustos’ta durumu değerlendireceğini ve müzakerelerin devam edip etmeyeceğine bir ay içinde karar vereceğini söylemişti.

Örgütün elinde bazıları 2002’den bu yana tutulan ve bir kısmı güvenlik görevlisi olan yaklaşık 20 rehine bulunduğu değerlendiriliyor.

