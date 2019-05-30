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Kolombiya'da FARC'ın sembol ismi yeniden serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 22:14 | Son Güncelleme

FARC'ın sembol isimlerinden Jesus Santrich, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle girdiği cezaevinden çıkarken gözaltına alınmasının ardından tekrar salıverildi

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla bir yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkarken gözaltına alınan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sembol isimlerinden Jesus Santrich tekrar serbest bırakıldı.

Başsavcılık, 2 hafta önce cezaevinden çıktıktan birkaç dakika sonra yeniden gözaltına aldığı Santrich'i, Yüksek Mahkemenin dün verdiği serbest bırakılması kararı uyarınca tahliye ettiğini duyurdu.

Yüksek Mahkemenin, gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez olan Santrich'in serbest bırakılması yönündeki kararı, ülkedeki yargı erklerinden Devlet Konseyinin, Santrich'in FARC'ın siyasi kolu olan Toplumun Alternatif Devrimci Gücünün kongredeki temsilcilerinden biri olduğuna işaret eden hükmünün ardından gelmişti.

Santrich, başkent Bogota'daki La Picota Cezaevinde geçirdiği bir yılın ardından iki hafta önce Özel Barış Yargısı (JEP) yargıçlarının aldığı karar gereği serbest kalmış ve birkaç dakika içinde hakkında yeni deliller olduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alınmıştı.

- Süreç

FARC'ın barış anlaşması gereği Kolombiya Kongresine göndereceği isimler arasında olan Santrich geçen yıl 9 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Santrich'in tutuklanması ve süreç sonunda ABD'ye gönderilme ihtimali, barış anlaşmasında krize neden olmuş ve gelişmeler üzerine örgütün önemli isimlerinden Ivan Marquez Kolombiya Kongresine girmeyi reddetmiş ve izini kaybettirmişti.

Bu süreçte Anayasa Mahkemesi JEP'ten dosyayı incelemesini ve suçun barış anlaşmasından önce mi sonra mı işlendiğini tespit etmesini istemiş, JEP ise tahliye kararının yanında Santrich'in ABD'ye iade edilmesinin uygun olmadığına da hükmetmişti.

Santrich'i ısrarla ABD'ye göndermek istediği bilinen Başsavcı Nestor Humberto Martinez, JEP'in kararı sonrası görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

"JEP'in hukuk devletine meydan okumasını desteklemeyeceğim." ifadeleri ile görevi bırakan Martinez'e en çarpıcı destek de yine ABD'den gelmiş, bu ülkenin Bogota'daki Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Martinez için "gerçek bir vatansever" ifadesi kullanılmıştı.

- Santrich

Kamuoyunda gerçek ismiyle pek bilinmeyen ve yaşadığı görme bozukluğundan dolayı sürekli güneş gözlüğü takan Santrich, 21 yaşında katıldığı FARC'ın sembol isimlerinden biri haline gelmiş, örgütün siyasi partisi FARC'ın da Kolombiya Kongresine göndereceği isimler arasında yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FAR) Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC)

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