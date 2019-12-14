HABER

Kolombiya'da Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 04:59 | Son Güncelleme

Geleneksel Türk Okçuluğunun UNESCO "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine" girdiği toplantının gerçekleştirildiği kongre merkezi Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcularınca düzenlenen gösteriye ev sahipliği yaptı

BOGOTA (AA) - Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcuları Kolombiya’nın başkenti Bogota'da Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi düzenledi.

Geleneksel Türk Okçuluğu, "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine" kabul edildiği Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısında düzenlenen gösteriyle ziyaretçilerle buluştu.

Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcuları Kübra Balaban ve Mehmet Keskin, toplantının gerçekleştirildiği Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Agora Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bu alandaki hünerlerini sergiledi.

Birçok ülkeden toplantıya katılan temsilcilerin yanı sıra kongre merkezinde bulunan Kolombiyalılarca merakla seyredilen gösteride katılımcılara zihgir armağan edildi.

Geleneksel Türk yayı ve okuna ilişkin bilgi alan ziyaretçiler yay ve oku yakından incelemeyi, fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Gösterinin ardından AA muhabirine konuşan Balaban, Geleneksel Türk Okçuluğunun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine" kabul edilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. 4 yıldır Geleneksek Türk Okçuluğu yaptığını kaydeden Balaban, "Bu mirası yaşamaya, yaşatmaya ve dünyaya duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

Listeye Geleneksel Türk Okçuluğunun kabul edilmesiyle büyük gurur yaşadıklarını belirten Mehmet Keskin ise bu kabulün gerçekleştiği ana şahit olmaktan dolayı da ayrıca sevincinin katlandığını ifade etti.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın ev sahipliği yaptığı UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısında Geleneksel Türk Okçuluğu "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine" girmiş ve bu alanda Türkiye'nin 18. unsuru olarak kaydedilmişti.

Türkiye, 2003'te ilan edilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne 2006'da taraf olmuştu.

İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine... İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine...
İzmir'de dereye düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldıİzmir'de dereye düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Dereye düşen kadın ekiplerce kurtarıldıDereye düşen kadın ekiplerce kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
geleneksel türk okçuluğu Kolombiya'da Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da asayiş uygulamasında aranan 42 kişi yakalandı

42 kişi yakalandı!

Tokat’ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Tokat’ta gıda zehirlenmesi: 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 DEAŞ'lı terörist sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu: Sınır dışı edildi

Son dakika: HDP mitingine saldırı davasında karar belli oldu

HDP mitingine saldırı davasında karar!

2020 bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı

İBB Meclisi'nin 2020 bütçesi onaylandı

Son dakika: Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan hakkında istenen ceza belli oldu

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.