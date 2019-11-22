Kolombiya'da genel grev protestolarında 3 ölü, 122 yaralı

Kolombiya'da çeşitli sektörlerin genel grev kararı almasının ardından binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı protestolarda, 3 kişi öldü, 122 kişi yaralandı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, işçi sendikaları, öğrenci grupları, çeşitli yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla alınan genel grev kararının ardından başkent Bogota başta olmak üzere birçok şehirde hükümet karşıtı protestolar düzenlendi.

Dün başlayan gösterilere katılanlar, Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetini protesto etti. Eylemlerde, 3 kişi öldü, 122 kişi yaralandı.

Bugünkü eylemlere sendikalar, işçiler ve öğrenciler ile farklı grupların katılmasıyla protestolar büyüdü. Ulusal Grevin, Kolombiya'da 1977'deki grevden bu yana en geniş çaplı gösteriler olduğu belirtiliyor.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, düzenlediği basın toplantısında, gösterilerde iki kişinin Buenaventura kentinde, diğerinin de Candelaria'daki yağma olaylarının ortasında kalması sonucu öldüğünü belirterek, 122 kişinin de yaralandığını kaydetti.