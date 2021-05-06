Kolombiya'da halk geri adım atmıyor

Yaşanan şiddet olaylarında şu ana dek onlarca kişi hayatını kaybetti.Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da, hükümetin sağlık, güvenlik ve eğitim politikaları ile güvenlik güçlerinin sert uygulamalarına karşı bir haftadan bu yana düzenlenen protesto gösterileri çarşamba günü, başkent Bogota'nın yanı sıra Medellin ve Cali kentleri ile birlikte çok sayıda şehirde devam etti.

Başkent Bogota'da, şehrin Devlet Başkanlığı Sarayı'na yakın bölgesinde çoğunluğu koronavirüse karşı koruyucu maske taşıyan binlerce gösterici toplandı. Protesto etkinliği, küçük bir grubun bölgedeki kongre binasına girmeye çalışması ve polis tarafından engellenmesi dışında olaysız geçti. Ancak diğer birçok kentte polisle göstericiler arasında yer yer şiddetli çatışmalar yaşandı. Bogota'da bir gece önce yapılan gösteriler büyük çaplı şiddet olaylarına dönüşmüş ve çok sayıda karakolun tahrip edildiği çatışmalarda 16'sı polis memuru olmak üzere 46 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Ülkenin nüfus bakımından ikinci büyük kenti Medellin'de de öğle saatlerine dek sayısı 8 bini bulan göstericiler, Devlet Başkanı Duque'nin en büyük destekçilerinden Eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe aleyhine sloganlar attı.