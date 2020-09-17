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Kolombiya’da halk İspanyol subayın heykelini yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 12:09 | Son Güncelleme

Kolombiya’nın Popayan kentinde protestocular, soykırım ve köleliği temsil ettiği gerekçesiyle İspanyol Sebastian de Belalcazar’ın heykelini devirdi.Kolombiya’nın güneybatısındaki Popayan kentinde yerli halk, İspanyol Sebastian de Belalcazar’ın heykelini hedef aldı.

Kolombiya’nın Popayan kentinde protestocular, soykırım ve köleliği temsil ettiği gerekçesiyle İspanyol Sebastian de Belalcazar’ın heykelini devirdi.
Kolombiya’nın güneybatısındaki Popayan kentinde yerli halk, İspanyol Sebastian de Belalcazar’ın heykelini hedef aldı. Misak topluluğunun üyeleri, 1537’de Popayan kentini kuran Belalcazar’ın heykelini 500 yüzyıllık soykırım ve köleliği temsil ettiği gerekçesiyle yıktı. Halk, devirdikleri heykelin başını da kesti. Popayan Belediye Başkanı ise heykelin yıkılmasının "çok kültürlü bir kentin sembolüne yönelik şiddet eylemi" olduğunu ifade etti.
Güney Amerika’nın batı kesimlerinde sayısız keşfe öncülük eden İspanyol subay Sebastian de Belalcazar, Kolombiya’nın Popayan bölgesine de girerek 1537’de Popayan kentini kurmuştu.

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