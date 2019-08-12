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Kolombiya’da hava gösterisinde düşen 2 asker hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 11:32 | Son Güncelleme

Kolombiya’da bir hava gösterisi sırasında helikopterden bayrakla iple aşağı inen iki asker ipin kopması üzerine yüzlerce metre yükseklikten aşağı düşerek hayatını kaybetti.Kolombiya’nın Medellin şehrinde düzenlenen çiçek festivalinde yapılan hava gösterisi sırasında Kolombiya bayrağı tutmak için helikopterden iple aşağı inen iki asker, ipin kopması üzerine yere düştü.

Kolombiya’da hava gösterisinde düşen 2 asker hayatını kaybetti

Kolombiya’da bir hava gösterisi sırasında helikopterden bayrakla iple aşağı inen iki asker ipin kopması üzerine yüzlerce metre yükseklikten aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Kolombiya’nın Medellin şehrinde düzenlenen çiçek festivalinde yapılan hava gösterisi sırasında Kolombiya bayrağı tutmak için helikopterden iple aşağı inen iki asker, ipin kopması üzerine yere düştü. Kolombiya Ordu Komutanlığı, hava gösterisi sırasında yere düşen subaylar Jesus Musquera ve Sebastian Gamboa’nın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Askerlerin metrelerce yüksekten yere düşme anı ise amatör kamera tarafından kaydedildi.

Kolombiya’da hava gösterisinde düşen 2 asker hayatını kaybetti

Kolombiya’da hava gösterisinde düşen 2 asker hayatını kaybetti

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