Kolombiya'da hükümet halkın çeşitli kesimleriyle masaya oturacak

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkede 3 kişinin öldüğü, başkent Bogota'da sokağa çıkma yasağının ilan edildiği gösterilere ilişkin, hükümetin sosyal ve siyasi kesimlerle diyalog masasına oturacağını açıkladı.

Devlet Başkanı Duque, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Hükümet diyaloga inanıyor, bunu daha önce farklı yollardan yaptık. Biz halkını dinleyen bir hükümetiz. Gelecek haftadan itibaren, mevcut sosyal politikayı güçlendirmemize, eşitsizliği azaltmamıza, yolsuzlukla daha etkili mücadeleyi artırmamıza ve yasal bir şekilde huzuru inşa etmemize katkı sağlayacak ulusal müzakerelere başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ülke çapında sosyal-siyasi bütün kesimlerin bu müzakerelere katılacağını belirten Duque, şiddet eylemlerine bulaşanların Kolombiyalıları temsil etmediğini söyledi.

Duque, anayasanın ve devletin işleyişinin hedef alınmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Protestolar üzerinden bir şeyin barışçıl bir şekilde ifade edilmesiyle kaosa neden olmak için protestolardan faydalanmak oldukça farklı şeyler." diye konuştu.