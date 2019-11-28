HABER

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar 7. gününü doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 07:14 | Son Güncelleme

Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Cartagena, Manizales, Ibague ve Medellin gibi önemli kentlerin yanı sıra başkent Bogota'nın birçok noktasında protesto yürüyüşleri düzenlendi - Bogota'da Kuzey Otoyolu'nu uzun süre trafiğe kapatan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan göstericiler polisin müdahalesiyle dağıtıldı

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da 21 Kasım'da ilan edilen grevle başlayan gösterilerin ardından hükümet ve tarafların anlaşamaması nedeniyle ilan edilen ikinci genel grev çerçevesinde ülkenin birçok bölgesinde protestolar düzenlendi.

Başkent Bogota'da birçok noktada binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşlerin yanı sıra Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Cartagena, Manizales, Ibague ve Medellin gibi önemli kentler, protesto ve mitinglere ev sahipliği yaptı.

Bogota'da Ulusal Park'tan yola çıkan işçi sendikaları ve öğrenci grupları, kentin tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı'nda toplandı. Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polislerin meydandaki varlığına tepki gösteren protestocular, uzun süre ESMAD aleyhine sloganlar attı. Polisler, insan hakları konusunda çalışma yürüten resmi kamu denetçisi Defensoria del Pueblo görevlilerinin uyarılarıyla meydandan ayrılınca gerginlik sona erdi. Gün sonuna kadar Bolivar Meydanı'nda toplanan yaklaşık 3 bin gösterici olaysız dağıldı.

21 Kasım'daki ilk genel grevin ardından özellikle geceleri birçok gösteri gerçekleştirilen Hippi Park'ında da senfoni orkestrası konseri eşliğinde, tencere ve sert isimlere vurularak yapılan "Cacerolazo" protestosu düzenlendi.

- Otoyolu kapatan öğrencilere müdahale

Başkent'teki diğer yürüyüş ise Ulusal Üniversite ve Ulusal Pedagoji Üniversitesi öğrencilerinin çoğunlukta olduğu göstericilerce gerçekleştirildi. Kent merkezinden yola çıkan 2 binden fazla protestocu, Kuzey Otoyolu'nu trafiğe kapatarak şehrin çıkışına kadar ilerledi. Bogota trafiğini felç eden yürüyüşte göstericiler, greve katılan kamyonların kapattığı kentin kuzey girişindeki metrobüs durağı önünde uzun süre bekledi.

Yolda ateş yakan ve trafik akışına izin vermeyen göstericiler ESMAD'ın göz yaşartıcı gazlı müdahalesiyle dağıldı.

- Kolombiya'daki gösteriler

Kolombiya'da 21 Kasım'da ilan edilen genel grevle başlayan ve ülke çapına yayılan hükümet karşıtı gösteriler sırasında 4 kişi ölmüş, 351 gösterici ile 182 polis yaralanmış, yağmalama ve şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 170 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülke çapında yüz binlerin katıldığı gösteriler nedeniyle 4 bin askerin polise destek olmak için sokağa indiği başkent Bogota ve Cali şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, daha sonra kaldırılmıştı.

Devlet Başkanı Duque, geçen hafta, ülkede baş gösteren şiddet olaylarını kınamış ve halkın her kesiminin katılacağı ulusal diyalog masasının kurulacağını duyurmuştu. Ülkede genel grev düzenleyen grupların temsilcileri, Duque'nin diyaloğa sendika ve mahkeme başkanlarının da katılmasını istemesi üzerine, hükümet ile kurulan diyalog masasından çekildiklerini açıklamıştı.

PARTNERHastane çıkışı Defne'yi kızdıran soruHastane çıkışı Defne'yi kızdıran soru
Şanlıurfaya'ya kaçmaya çalışırken yakalandıŞanlıurfaya'ya kaçmaya çalışırken yakalandı
CHP'nin yaşadığı son kriz ile moral bulan AKP, muhalefete karşı hangi taktikleri izliyor?CHP'nin yaşadığı son kriz ile moral bulan AKP, muhalefete karşı hangi taktikleri izliyor?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kolombiya'da genel grev

En Çok Okunan Haberler

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Acun'dan Bensu Soral bombası!

Acun'dan Bensu Soral bombası!

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Liseli genç kızın korkunç ölümü! Duyan oraya akın etti!

Liseli genç kızın korkunç ölümü! Duyan oraya akın etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendini polis olarak tanıtmıştı! Şanlıurfaya'ya kaçmaya çalışırken yakalandı

Şanlıurfaya'ya kaçmaya çalışırken yakalandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde vahşet! Ayrılıkçılar 19 sivili öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde vahşet! Ayrılıkçılar 19 sivili öldürdü

Beşiktaş'ta otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Beşiktaş'ta otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

İmamoğlu Kanal İstanbul projesine karşı çıktı! 'En büyük ihanet'

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Cadde trafiğe kapatıldı, bina tahliye edildi! Düzce'de gece yarısı büyük panik!

Cadde trafiğe kapatıldı, bina tahliye edildi! Büyük panik!

'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu'nun cenaze töreniyle ilgili  Bursa İl Müftülüğü'nden açıklama

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.