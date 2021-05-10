HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kolombiya'da sular durulmuyor!

Kolombiya'da sular durulmuyor!

10.05.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya'da, 11 gündür hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde bir kez daha bir araya geldi.

Kolombiya'da sular durulmuyor!

Protestoların merkezi konumundaki başkent Bogota'da, Ulusal Park'ta toplanan çoğunluğu öğrenci ve yerli gruplarından oluşan binlerce kişi, müzik ve şarkılar eşliğinde kilometrelerce yürüyüş yaptı.

2021-05-09T185007Z_892584320_RC2ICN9MCGOH_RTRMADP_3_COLOMBIA-PROTESTS

Ülkenin ikinci büyük kenti Medellin'de ise binlerce eylemci, polisin göstericilere yönelik uygulamaları nedeniyle hem hükümete hem polise tepki gösterdi.

Güvenlik güçleri, göstericilere yol boyunca eşlik ederek önlem alırken, barışçıl devam eden yürüyüşler, hükümet aleyhine sloganlar atılarak son buldu.

2021-05-09T184025Z_1830287838_RC2ICN9Z7QAO_RTRMADP_3_COLOMBIA-PROTESTS

**NE OLMUŞTU?

**

Kolombiya Ombudsman Ofisi'nden yapılan son açıklamada, 28 Nisan'da genel grev ile başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 27, kayıp kişilerin sayısı ise 548 olarak bildirildi.

Öte yandan Ombudsman Ofisi'nden bağımsız olarak, STK'lerin yaptığı açıklamaya göre, gösterilerin başlangıcından bu yana 47 kişi hayatını kaybetti, 963 kişi gözaltına alındı.

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, 2 Mayıs'ta, gösteriler nedeniyle ölü ve yaralıların artması üzerine vergi reformu yasa tasarısını geri çektiklerini ilan etmesine rağmen, sokaklardaki eylemler yer yer devam ediyor.

Ülkeyi etkisi altına alan gösterilerde, 50'den fazla şehirde meydanlara inen binlerce kişinin protestolarında, onlarca banka, iş yeri ve kamu alanı yağmalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞeyma özel jetine kavuştu!Şeyma özel jetine kavuştu!
BMGK Doğu Kudüs için toplanıyorBMGK Doğu Kudüs için toplanıyor
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Kolombiya

En Çok Okunan Haberler

İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi yakalandı

Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi yakalandı

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Yeşilçam'ın Superman'ı, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

Yeşilçam'ın Superman'ı, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

FSM Köprüsü'nde tek teker faciası

FSM Köprüsü'nde tek teker faciası

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Pazar yerine maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendini savundu

Pazar yerine maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendini savundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.