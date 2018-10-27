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Kolombiya'da hükümet ve rektörler anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 06:36 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Ivan Duque, rektörlerle yaptığı toplantı sonrası yükseköğretime aktarılacak maddi kaynağın 2019 yılından itibaren artırılacağını duyurdu

BOGOTA (AA) - Kolombiya’da öğrenci ve öğretim üyelerinin protestolarına neden olan yükseköğretim bütçe tartışmalarında, hükümet ve akademisyenler anlaşmaya vardı.

Devlet Başkanı Ivan Duque, anlaşmayı, başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da akademisyenlerle yaptığı toplantının ardından, sosyal medyadaki paylaşımıyla duyurdu.

Rektörlerle, bu konuda oldukça samimi bir toplantı yaptıklarını aktaran Duque, "Kolombiyalıların eğitimi için sorumluluk ve fayda esasıyla birlikte çalışmak konusunda önemli bir anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım." ifadesini kullandı.

Duque, yükseköğretime ayrılacak maddi kaynağın 2019 yılında Tüketici Fiyat Endeksine göre +3, sonraki üç yılda ise yüzde 4 oranında artırılacağını kaydetti.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da toplantıya katılan rektörlerden Emilio Zapata'nın, "Devlet Başkanı'nın tavrı memnuniyet vericiydi çünkü bizi dikkate aldı." sözlerine yer verildi.

Kolombiya'da, yükseköğretime ayrılan bütçenin artırılmasını isteyen üniversite öğrencileri ve akademisyenler ekim ayının ikinci haftasında protestolar başlatmış ve ülke genelinde yürüyüşler düzenlemişti. Bu protestoların ardından, hafta başında da öğretim görevlileri bir günlük greve gitmiş ve hükümetle geçen yıl vardıkları anlaşmanın tamamen uygulanmasını talep etmişti.

Halen başkentteki bir üniversitede öğretim görevlileri ve öğrencilerin açlık grevi sürüyor. Ülke basınına konuşan bir öğrenci topluluğu lideri eylemlerine devam edeceklerini açıklamıştı.

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