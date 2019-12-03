Kolombiya'da hükümetin diyalog masasına genel grevi örgütleyenler de katılacak

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da, 21-27 Kasım tarihlerindeki genel grevleri örgütleyen komite, hükümetin toplumun farklı kesimleriyle oluşturduğu Büyük Ulusal Diyalog masasına dahil olacak.

Nüfusu 49 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının tam uygulanmadığı iddiaları ve toplum liderlerine yönelik suikastlerin devam etmesi gibi nedenlerin halkta oluşturduğu hoşnutsuzluğun yanı sıra hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişiklikler karşısında gidilen genel grevler çerçevesindeki gösteriler ve hükümetin diyalog arayışları sürüyor.

Büyük Ulusal Diyalog girişiminin koordinatörlüğünü yürüten Devlet Başkanlığı İdari İşler Müdürü Diago Molano, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni bir genel grev ve protesto dalgasının beklendiği ülkede, hükümet ve grev örgütleyicileri arasında müzakere masası oluşturulduğunu duyurdu.

Molano, genel grev komitesi ile yürütülecek müzakerelerin Büyük Ulusal Diyalog girişiminin bir parçası olacağını vurguladı.