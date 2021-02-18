HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kolombiya’da inek hastaneye daldı: 4 yaralı

Kolombiya’da inek hastaneye daldı: 4 yaralı

18.02.2021 11:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya’da yolunu kaybeden inek, devlet hastanesinin acil bölümüne daldı. Olayda 4 kişi yaralandı.

Kolombiya’nın Antioquia bölgesindeki San Lusi kasabasında yolunu kaybeden inek, kasabadaki devlet hastanesinin acil bölümüne daldı.

Ortalığı birbirine katan ineği gören hastanedeki kişiler şok geçirdi. O anlar hastanenin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülede, hastalar, panik halde kaçışmaya başladığı görüldü.

İnek, acil odasının köşesine sıkıştırdığı bir kadına saldırdı. Diğer hastalar ise ineğin boynuna bağlı ipi çekerek kadını kurtarmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen inek, girdiği kapıdan çıkarak hızla uzaklaştı. Yerel medya, sıra dışı olayda 4 kişinin yaralandığını aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Otobüs durağında şoke eden anlar! Genç kızlar birbirine girdiOtobüs durağında şoke eden anlar! Genç kızlar birbirine girdi
Instagram hikaye indirmeInstagram hikaye indirme
1/

En Çok Okunan Haberler

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere destek müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere destek müjdesi

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

Şişli'de kar yağışı sonrası yokuştan kayan aracı böyle durdurmaya çalıştılar

Yürekler ağza geldi! Böyle durdurmaya çalıştılar

Zonguldak'ta otobüs durağında şoke eden anlar! İki kız birbirine girdi

Otobüs durağında şoke eden anlar! Genç kızlar birbirine girdi

Amcasının iskeletinden elektro gitar yaptı

Amcasının iskeletinden elektro gitar yaptı

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

Samsun'da güldüren anlar! Pandemiden bunalan iki kardeş kara balıklama atladı

Güldüren anlar! Yarı çıplak halde balıklama atladı

Çöp konteynerinden çıkan fare temizlik görevlilerine korku dolu anlar yaşattı

Neye uğradıklarını şaşırdılar! Görüntüler viral oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.