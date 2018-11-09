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Kolombiya'da İstanbul Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 00:15 | Son Güncelleme

Kolombiya'da İstanbul Konferansı

Kolombiya'da "İstanbul-Türkiye Geçmişten Geleceğe: Medeniyetlerin Kalpgahı" konferansı düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği iş birliğinde Kolombiya'nın başkenti Bogota'da iş insanlarını bir araya getiren Club El Nogal'da düzenlenen konferansta, İstanbul'un tarihsel dönemlerde geçirdiği değişiklikler ve Cumhuriyet'in ilanıyla elde ettiği kazanımlar ele alındı.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kolombiya arasında gelişen ticari ve siyasi ilişkilere kültürel ilişkileri de eklemek istediklerini kaydetti.

TİKA Bogota Program Koordinasyon Ofisi Koordinatör Yardımcısı Dr. R. Haluk Söner, İstanbul'un çağlar boyunca geçirdiği gelişim ve değişimler hakkında sunum yaptı. Söner, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethettiği zaman kentin bulunduğu durum hakkında bilgi verdi.

Söner ayrıca Atatürk'ün ve kurduğu Cumhuriyet'in ülkeye kazandırdıklarıyla İstanbul'un modern dönemde geldiği noktaya değindi.

Bu kapsamda yeni açılan İstanbul Havalimanı'nın İstanbul'un gelişmesine katkısından bahseden Söner, kentin yakın tarihte uluslararası bir marka haline dönüştüğünü söyledi.

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istanbul kolombiya Konferans tika

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