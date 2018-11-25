Kolombiya'da kadına şiddete karşı farkındalık konserinde Guinness rekoru

Konserde ayrıca, BM Kadın Biriminin dağıttığı aydınlatmalı baton ve bilekliklerle "ışık senfonisi" rekoru kırıldı.

Latin Amerika'da geniş hayran kitlesi olan ve sosyal konulardaki çalışmalarıyla dikkati çeken Aterciopelados'un solisti Andrea Echeverri'ye, Coro Canta Bogota solistleri ve gençlerden oluşan dans grubu da eşlik etti. \

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Biriminin bu ülkedeki temsilciliğince yapılan ve Bogota Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği etkinlikte, Latin Grammy ödüllü rock grubu Aterciopelados sahne aldı.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan Kolombiyalılar, başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı'nda kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "ışık senfonisi" etkinliğinde bir araya geldi.

BOGOTA (AA) - Latin Grammy ödüllü Kolombiyalı ünlü rock müzik grubu Aterciopelados'un, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla ülkesinde verdiği konserde, yüzlerce Kolombiyalı ışıklı baton sallayarak bu alanda Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

BM yetkilileri, AA muhabirine yüzlerce Kolombiyalının meydanda bir dakika boyunca ışıklı batonları sallayarak, Guinness'e girdiğinin ilgililer tarafından tespit edildiğini belirtirken, meydandaki tam sayıya ilişkin ise bilgi vermedi.

BM Kadın Biriminin yanı sıra diğer sivil toplum kuruluşları, Bogota ve farklı şehirlerde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

Birleşmiş Milletler, 25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde üç kız kardeş Patria, Minerva, Maria'nın öldürülmesi nedeniyle, 17 Aralık 1999'da 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verdi.

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni 2011'de imzaladı. Sözleşme, 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi.

Dünya Sağlık Örgütü, cinsiyete dayalı şiddeti, kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ya da üzüntü doğuran ya da bu sonucu doğurmaya yönelik özel yaşamda veya kamu yaşamında gerçekleşebilen her türlü davranış, tehdit, baskı ya da özgürlüğün keyfi biçimde engellenmesi olarak tanımlıyor.

