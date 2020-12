Kolombiya’da Kayıt Dışı Venezuelalı Göçmene Aşı Yok

Duque ise hükümet olarak önceliklerinin her zaman ve her durumda Kolombiyalılar olacağı, tüm göçmenlere aşı yapmaları durumunda on binlerce Venezuelalının Kolombiya’ya akın edeceğini; aldıkları bu kararın bütçe ve sağlık sistemi ile ilgili olduğunu savunuyor.

Venezuela’dan Duque’ye “Irkçı ve yabancı düşmanı” suçlaması

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez Kolombiya’da yaşayan ama henüz belgelerini alamamış Venezuelalıları aşılama kapsamı dışında tutacağını açıklayan Duque’yi ırkçı ve yabancı düşmanı olmakla suçluyor.

Rodriguez yaptığı açıklamada Venezuela’da Kolombiya’da 50 yıldan fazla süren iç savaştan kaçarak Venezuela’ya yerleşen yaklaşık 6 milyon Kolombiyalı göçmen olduğunu ve bugüne kadar onlara yönelik ayrımcı bir politika izlemediklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Venezuela Ofisi temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştiren hükümet yetkilileri, Kolombiya’daki insan haklarını hiçe sayan uygulamaya izin verilemeyeceğini ve toplantıda Venezuelalı göçmenlerin haklarını korumak adına önemli konuların ele alındığını belirtti.