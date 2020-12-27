Kolombiya’da Kayıt Dışı Venezuelalı Göçmene Aşı Yok

Dünyada aşı uygulamalarının başladığı ve başta en kırılgan kesimler olmak üzere herkesin aşıya adil erişiminin sağlanması gerektiği tartışmalarının yaşandığı bir süreçte, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’nin katıldığı bir canlı yayında belgesi olmayan Venezuelalı göçmenlere aşı yapılmayacağını açklaması, Duque’nin Kolombiya’da ve Venezuela’da eleştirilerin hedefi olmasına neden oldu.

Venezuela’da yaşanan krizden dolayı Kolombiya’ya göç eden en az 1,7 milyon Venezuelalı bulunuyor ancak bunlardan sadece 800 bini kayıt altına alınmış durumda. Duque’nin bu kararı Kolombiya’da ikamet eden en az 900 bin Venezuelalının aşıya erişiminin olmayacağı anlamına geliyor.

Kolombiya eski sağlık bakanı Alejandro Gavila göçmenlerin bir kısmının aşılama dışında tutmanın epidemiyolojik olarak kötü bir fikir olduğunu söylerken; tartışmaya eski Devlet Başkanı Ernesto Samper de katılarak Duque’ye "Ya Trump, ABD’de yaşayan tüm Latin Amerikalı göçmenlere Pfizer aşısını yapmayı reddederse sizce neler olurdu" diye sorarak katıldı. İnsan hakları örgütleri de kişilere milliyetlerinden, dini inanışlarından, tercihlerinden ya da düşüncelerinden dolayı ayrımcılık yapmanın etik olmadığı konusunda eleştirilerde bulunuyor.