Kolombiya’da Kayıt Dışı Venezuelalı Göçmene Aşı Yok

Dünyada aşı uygulamalarının başladığı ve başta en kırılgan kesimler olmak üzere herkesin aşıya adil erişiminin sağlanması gerektiği tartışmalarının yaşandığı bir süreçte, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’nin katıldığı bir canlı yayında belgesi olmayan Venezuelalı göçmenlere aşı yapılmayacağını açklaması, Duque’nin Kolombiya’da ve Venezuela’da eleştirilerin hedefi olmasına neden oldu.
Venezuela’da yaşanan krizden dolayı Kolombiya’ya göç eden en az 1,7 milyon Venezuelalı bulunuyor ancak bunlardan sadece 800 bini kayıt altına alınmış durumda. Duque’nin bu kararı Kolombiya’da ikamet eden en az 900 bin Venezuelalının aşıya erişiminin olmayacağı anlamına geliyor.
Kolombiya eski sağlık bakanı Alejandro Gavila göçmenlerin bir kısmının aşılama dışında tutmanın epidemiyolojik olarak kötü bir fikir olduğunu söylerken; tartışmaya eski Devlet Başkanı Ernesto Samper de katılarak Duque’ye "Ya Trump, ABD’de yaşayan tüm Latin Amerikalı göçmenlere Pfizer aşısını yapmayı reddederse sizce neler olurdu" diye sorarak katıldı. İnsan hakları örgütleri de kişilere milliyetlerinden, dini inanışlarından, tercihlerinden ya da düşüncelerinden dolayı ayrımcılık yapmanın etik olmadığı konusunda eleştirilerde bulunuyor.
Duque ise hükümet olarak önceliklerinin her zaman ve her durumda Kolombiyalılar olacağı, tüm göçmenlere aşı yapmaları durumunda on binlerce Venezuelalının Kolombiya’ya akın edeceğini; aldıkları bu kararın bütçe ve sağlık sistemi ile ilgili olduğunu savunuyor.
Venezuela’dan Duque’ye “Irkçı ve yabancı düşmanı” suçlaması
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez Kolombiya’da yaşayan ama henüz belgelerini alamamış Venezuelalıları aşılama kapsamı dışında tutacağını açıklayan Duque’yi ırkçı ve yabancı düşmanı olmakla suçluyor.
Rodriguez yaptığı açıklamada Venezuela’da Kolombiya’da 50 yıldan fazla süren iç savaştan kaçarak Venezuela’ya yerleşen yaklaşık 6 milyon Kolombiyalı göçmen olduğunu ve bugüne kadar onlara yönelik ayrımcı bir politika izlemediklerini belirtti.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Venezuela Ofisi temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştiren hükümet yetkilileri, Kolombiya’daki insan haklarını hiçe sayan uygulamaya izin verilemeyeceğini ve toplantıda Venezuelalı göçmenlerin haklarını korumak adına önemli konuların ele alındığını belirtti.
Yaşanan ağır sosyoekonomik sorunlardan dolayı son 5 yılda 5 milyondan fazla Venezuelalı göç etti.Göçmenler daha çok aynı dili konuştukları ve tarihsel ve kültürel olarak birçok ortak noktaları bulunan Kolombiya, Peru ve Şili gibi Latin Amerika ülkelerini tercih ediyorlar. Venezuelalı göçmenlerin çoğu kayıtdışı ekonomide ve herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmadan çalışıyor.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Venezuela Özel temsilcisi Eduardo Stein, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 2021’de Venezuelalı göçmen sayısının 6 milyonu aşmasını beklediklerini söylemiş ve uluslararası organizasyonları zor koşullarda ve güvencesiz çalışan göçmenlere yardım etmeye çağırmıştı.
Uluslararası yardım örgütleri 2021 yılında Latin Amerika’daki Corona virüsü ile mücadele programları kapsamında Venezuelalı göçmenlere yönelik projeler için toplamda 410 milyon dolarlık bir bütçe gerektiğini belirtiyor.