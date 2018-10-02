BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, imzaladığı kararname ile uyuşturucu kullanıcılarının, "kişisel doz" olarak belirlenen miktarlarda uyuşturucu madde taşıma serbestisini kaldırdı.

Kolombiya’da kişilerin, belirli miktarda uyuşturucu bulundurabilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi kaldıran kararname, başkent Bogota’daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino’da, Duque ve hükümetinin bazı bakanlarının imzasıyla yürürlüğe girdi.

Duque burada yaptığı açıklamada uyuşturucu satışının ve kullanımının artık liselere, üniversitelere ve parklara kadar yayıldığına dikkati çekti.

Bu durumun son yıllarda katlanarak arttığını ve buna kayıtsız kalamayacaklarını vurgulayan Duque, “Hükümet olarak, çocuklarımızı, gençlerimizi ve onların ailelerini korumak ve savunmak hem görevimiz hem de sorumluluğumuzdur.” dedi.

Ülkedeki uyuşturucu kullanımını azaltmak amacıyla yapıldığı belirtilen düzenleme, Duque’nin seçim vaatleri arasındaydı.

Kararname ile güvenlik güçlerine miktarına bakılmaksızın ele geçirilen uyuşturucu maddeye el koyma ve taşıyıcıya para cezası verme yetkisi tanıyor.