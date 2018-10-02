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Kolombiya'da "kişisel doz"da uyuşturucu taşınması yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 01:06 | Son Güncelleme

Kolombiya Devlet Başkanı Duque: - "Hükümet olarak, çocuklarımızı, gençlerimizi ve onların ailelerini korumak ve savunmak hem görevimiz hem de sorumluluğumuzdur"

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, imzaladığı kararname ile uyuşturucu kullanıcılarının, "kişisel doz" olarak belirlenen miktarlarda uyuşturucu madde taşıma serbestisini kaldırdı.

Kolombiya’da kişilerin, belirli miktarda uyuşturucu bulundurabilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi kaldıran kararname, başkent Bogota’daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino’da, Duque ve hükümetinin bazı bakanlarının imzasıyla yürürlüğe girdi.

Duque burada yaptığı açıklamada uyuşturucu satışının ve kullanımının artık liselere, üniversitelere ve parklara kadar yayıldığına dikkati çekti.

Bu durumun son yıllarda katlanarak arttığını ve buna kayıtsız kalamayacaklarını vurgulayan Duque, “Hükümet olarak, çocuklarımızı, gençlerimizi ve onların ailelerini korumak ve savunmak hem görevimiz hem de sorumluluğumuzdur.” dedi.

Ülkedeki uyuşturucu kullanımını azaltmak amacıyla yapıldığı belirtilen düzenleme, Duque’nin seçim vaatleri arasındaydı.

Kararname ile güvenlik güçlerine miktarına bakılmaksızın ele geçirilen uyuşturucu maddeye el koyma ve taşıyıcıya para cezası verme yetkisi tanıyor.

Kolombiya’da 1986'da yapılan yasal düzenleme ile şahısların 20 gram marihuana, 1 gram kokain, 2 gram metakualon gibi uyuşturucu maddeleri "kişisel doz" olarak taşımasının önü açılmış, Yüksek Adalet Mahkemesi de 2014'te görülen bir davada yine bu durumun lehine karar almıştı.

Eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’un 2016'da çıkardığı başka bir kararnamede ile uyuşturucu maddelerin kamuya açık alanlarda kullanılması yasaklanmıştı.

Son kararname Duque’nin yanı sıra Savunma Bakanı Guillermo Botero, Adalet Bakanı Gloria Maria Borrero ve İçişleri Bakanı Nancy Patricia Gutierrez tarafından imzalandı.

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