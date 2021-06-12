Kolombiya’da Koka Ekilen Alan İstanbul’un Dörtte Biri

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) yayınladığı rapora göre yıllık 1128 ton saf kokain üretimiyle dünyada ilk sırada yer alan Kolombiya’da, kokainin hammaddesi olarak kullanılan koka bitkisi ekimi 2020 yılında yüzde 7 azalırken, kokain üretimi arttı.

Raporda, koka ekilen alan miktarında bir azalma yaşanmasına rağmen kokain üretiminin artması verimliliğin ve teknoloji kullanımının artmasına bağlanıyor.

İstanbul’un dörtte biri kadarlık alanda koka ekimi

Raporda koka bitkisi ekilen toplam alanın 143 bin hektar büyüklüğünde olduğu belirtiliyor; bu miktar İstanbul’un yüzölçümünün dörtte birinden daha büyük bir alana den geliyor. Bu alan 2019 yılında 154 bin hektardı.

Rapora göre koka üretiminin yüzde 84’ü, üçü sınır eyaleti olmak üzere toplamda beş eyalette yoğunlaşıyor. Bunlar Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Cauca y Antioquia.

UNODC raporuna göre geçen yıl Kolombiya’da 997 bin 300 ton koka yaprağı ve 1228 ton saf kokain üretildi

Kolombiya’da kokain üretiminin daha çok sınırlara yakın bölgelerde ve uyuşturucu ticaretinde jeostratejik öneme sahip alanlarda kurulan laboratuvarlarda yapıldığı bildiriliyor.