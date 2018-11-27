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Kolombiya’da köprü inşaatı kazası: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 06:26 | Son Güncelleme

Kazanın meydana geldiği La Pala köprüsü, sene başında çökerek 9 işçinin ölümüne neden olan Chirajara köprüsü ile aynı bölgede yer alıyor

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da yapımı devam eden köprüdeki sütunun çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Başkent Bogota’yı Villavicencio kenti ve Llanos Orientales bölgesine bağlayan kara yolu üzerindeki La Pala köprüsünde işçilerin üzerinde bulunduğu sütun çöktü.

Olayda 5 işçi yaşamını yitirdi.

Köprü inşaatını üstlenen Coviandina şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kaza alanında halen acil durum çalışmalarının devam ettiği, bu yüzden daha fazla bilgi paylaşılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, şirket için hayatını kaybeden işçilerin ailelerine yardımın öncelik olduğu, kazayla alakalı açılacak soruşturmada da iş birliği yapılacağı kaydedildi.

Chirajara bölgesinde, 14 Ocak’ta aynı isimli bir asma köprü inşaatında kaza yaşanmış, köprünün kuzey yakasının çökmesiyle 9 işçi 280 metre derinlikteki vadiye düşerek hayatlarını kaybetmişti.

Oldukça derin vadilerin bulunduğu zorlu bir bölgede yer alan köprünün güney yakası ise temmuz ayında patlayıcılarla kontrollü bir şekilde yıkılmıştı.

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