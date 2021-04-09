HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronayı ikinci kez yenen 104 yaşındaki kadın taburcu oldu

Koronayı ikinci kez yenen 104 yaşındaki kadın taburcu oldu

09.04.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya’da koronavirüsü karşı ikinci kez galip gelen 104 yaşındaki Carmen Hernandez, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

1/

Dünyayı etkisi altına alan ve 2 milyon 917 bin kişinin hayatına kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını sürüyor.

Kolombiya’nın Tunja şehrinde Carmen Hernandez adlı 104 yaşındaki kadın koronavirüsü ikinci defa yendi. Hernandez'in ilk olarak 2020 Haziran’da koronavirüse yakalandığı ve bir bakım evinde tedavi gördüğü ifade edildi.

Aylar sonra ikinci kez koronavirüs tespit edilen Hernandez, San Rafael De Tunja Üniversite Hastanesi’nde 21 gün tedavi altına alındı.

Tedavi süreci biten ve koronavirüse karşı ikinci kez galip gelen Hernandez, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni doğdu ama kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdiYeni doğdu ama kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdi
Korona hastasına dünyanın ilk canlı akciğer nakliKorona hastasına dünyanın ilk canlı akciğer nakli
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.