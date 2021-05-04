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Kolombiya'da Maliye Bakanı görevinden istifa etti

04.05.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya'da hükümetin, 28 Nisan'dan bu yana devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde çok sayıda kişinin ölmesinin ardından geri çektiği yasa tasarısından sonra Maliye Bakanı Alberto Carrasquilla istifasını sundu.

Kolombiya'da Maliye Bakanı görevinden istifa etti

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Carrasquilla'ın bakanlıktan istifasını kabul ettiğini belirterek, "Ekonomi ekibi olarak katıklarınızdan dolayı size şükran ve saygılarımı sunuyorum. Yönetiminiz süresince pandemiyle mücadelede eşi görülmemiş bir sosyal program ve önemli başarılar elde edildi. " ifadelerini kullandı.

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Carrasquilla'nın görevini bırakmasından kısa bir süre sonra Duque, yeni Maliye Bakanı olarak Jose Manuel Restrepo'nun atandığını duyurdu.

Duque, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkede şiddetli protestolara neden olan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını belirtmişti.

ULUSAL GREV ÇAĞRISI

Kolombiya Ombudsman Ofisi'nin Ulusal Başsavcılık Ofisi ve Ulusal Polis raporlarına dayanarak yayımladığı verilere göre, son 5 günden bu yana ülke genelinde düzenlenen protestolarda 1'i polis 17 kişi ölmüş, 457'si polis toplam 711 kişi yaralanmıştı.

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başlarda sakin ve barışçıl geçerken, sonrasında şiddetli olaylara sahne olmuştu.

Otobüs, durak, banka ve alışveriş merkezlerinin zarar gördüğü ülke genelinde birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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Kolombiya

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