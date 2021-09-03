Kolombiya'da Mu varyantı endişesi

Mu'nun ülkede günde 700 kişinin yaşamını yitirdiği üçüncü dalgadan sorumlu olduğu belirtiliyor.Kolombiya'da ilk kez Ocak ayında tespit edilen Mu varyantının ülkedeki egemen varyant olduğu açıklandı. Kolombiya sağlık yetkilisi Marcela Mercado Mu varyantının ülkede Nisan-Haziran arasında birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan üçüncü dalgadan sorumlu olduğunu belirtti.

Üçüncü dalga sırasında Kolombiya'da günde yaklaşık 700 kişi yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybeden kişilerin yaklaşık üçte ikisinde Mu varyantı tespit edilmişti.

Mercado "Bu varyant halihazırda 43 ülkede tespit edildi ve yüksek derecede bulaşıcı" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki 50 milyon vatandaşın üçte birinden azına koronavirüs aşısı uygulandı. Kolombiya'da 125 bin kişi salgında yaşamını yitirdi. Kolombiya'da son dönemdede günde 100 kişi yaşamını yitirirken, yeni vaka sayısı iki bin düzeyinde seyrediyor.

DSÖ'den Mu uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Salı günü bilimsel ismi B.1.621 olan Mu varyantını "dikkate değer" bir varyant olarak tanımladı.

DSÖ varyantın aşıya direnç gösterme riski olan türlerinin keşfedildiğini not ederek, varyantı anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini kaydetti. Mu'ya Kolombiya dışında bazı Latin Amerika ülkeleri ve Avrupa'da rastlandı.

Dünyada vaka sayıları yine artışa geçerken yeni varyantların ortaya çıkması, özellikle Delta varyantının aşılanma oranının düşük olduğu bölgelerde yayılması endişeleri arttırıyor.

Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsü de dahil bütün virüsler zaman içerisinde mutasyon gösteriyor. Bu durum virüsün özelliklerini ya çok az etkiliyor ya da hiç etkilemiyor. Ancak bazı mutasyonlar virüsün yayılma hızına, neden olduğu hastalığın şiddetine, aşıya ya da ilaca direncine etki edebiliyor.

DSÖ'ye göre 193 ülkede rastlanan Alfa ve170 ülkede rastlanan Delta varyantlarıda dahil dört varyant endişe yaratıyor. Almanya'da ve Türkiye'de de rastlanan bu varyantların daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor.

AFP / SSB, JD

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