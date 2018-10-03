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Kolombiya'da müebbet hapis cezası tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 20:43 | Son Güncelleme

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, ülkesinde kısa süre önce küçük bir kız çocuğunun vahşice öldürülmesinin ardından başlayan müebbet hapis cezası tartışmalarına destek verdi

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, çocuk katilleri ve tecavüzcüleri için ülkesinde müebbet hapis cezası uygulanmasının tartışılmasının zamanının geldiğini belirtti.

Kolombiya’da 9 yaşındaki bir kız çocuğunun vahşice öldürülmesinin ardından başlayan "müebbet hapis cezası" tartışmalarına Devlet Başkanı Duque de katıldı.

Başkent Bogota'daki bir açılışta konuşan Duque, "Biz, ülkemizdeki çocuklara yapılan zalimlikleri seyretmeye daha fazla devam edemeyiz." ifadesini kullandı.

"Bu olaylar Kolombiyalıları sarsıyor, onlara acı veriyor." diyen Duque, müebbet hapis uygulamasının olmadığı ülkesinde, çocuk katilleri ve tecavüzcüleri için bu cezalandırma yönteminin uygulanmasını desteklediğini söyledi.

Hükümetin bu yönde bir teklif yapıp yapmayacağına değinmeyen fakat kamuoyunda müebbet hapis cezası tartışması başlatacağını dile getiren Duque, bu suçlar karşısında verilen cezaların "ibretlik" cezalar olması gerektiğini kaydetti.

Ülkenin kuzeyindeki Fundacion kentinde, 9 yaşındaki kız çocuğu, üç gün önce 47 yaşındaki bir erkek tarafından öldürülmüş, katil, küçük kızın cesedini yakarken yakalanmıştı.

Olay, ülkede müebbet hapis cezası tartışması başlatırken, 2016 yılı sonunda da başkent Bogota’da evinin önünden kaçırılan 7 yaşındaki bir kız çocuğunun, ülkede tanınmış bir kişi tarafından tecavüze uğradığı ve öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

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