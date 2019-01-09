HABER

Kolombiya'da öğrenciler yeniden sokağa inecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 21:47 | Son Güncelleme

Hükümetin kaynak artırmasının ardından gösterilerine son veren yüksek öğretim öğrencileri, protestolarda sık sık karşı karşıya geldikleri çevik kuvvet polisi ESMAD'ı protesto etmek için yürüyüş düzenleyecek

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da hükümetin yükseköğretime daha fazla kaynak ayırmasıyla uzun süren protesto gösterilerini sona erdiren öğrenciler 17 Ocak'ta yeniden sokağa inmeyi planlıyor.

Ülkedeki en etkili öğrenci örgütlerinden Yükseköğretim Öğrencileri Ulusal Birliğinin (UNEES) sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, protestocularla sık sık karşı karşıya gelen Kolombiya çevik kuvvet polisi ESMAD'ın varlığını devam ettirmesi nedeniyle yeniden protesto gösterileri düzenleneceği duyuruldu.

El Tiempo gazetesinin internet sitesinde konuya ilişkin yer alan haberde UNEES'in sözcülerinden Paulina Farfan'ın "2019'un ilk yürüyüşü, eğitim tartışmasını toplum nezdinde tekrar başlatmak için olacak. Daha önceki protestolar boyunca sert müdahaleleri ile karşılaştığımız ESMAD’ın lağvedilmemesi ise yürüyüşün başlıca sebeplerinden." ifadesine yer verildi.

- Bir öğrenci gözünü kaybetmişti

Kolombiya'da, hükümetin öğrencilerle anlaşmaya varmasının öncesinde yine ülke çapında gösteriler düzenlenmiş, Popayan kentinde çıkan olaylarda bir öğrenci yüzüne isabet eden gaz kapsülü nedeniyle gözünü kaybetmişti.

Ülkede 70 güne yakın genel eğitim grevi ilan eden öğrenciler 13 Aralık'taki son yürüyüşlere kadar birçok protesto gösterisi düzenlemişti.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Doktor skandalında flaş gelişme! Serbest bırakıldıDoktor skandalında flaş gelişme! Serbest bırakıldı
Silivri'de otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandıSilivri'de otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kolombiya'da genel eğitim grevi Kolombiya'da öğrenci protestoları Yükseköğretim Öğrencileri Ulusal Birliği (UNEES)

En Çok Okunan Haberler

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Aralarındaki gerilimin sebebi ortaya çıktı

Aralarındaki gerilimin sebebi ortaya çıktı

F.Bahçe'de Alex sürprizi! Açıklandı

F.Bahçe'de Alex sürprizi! Açıklandı

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı

Jandarma komutanına gözaltı!

Doktor skandalında flaş gelişme! Serbest bırakıldı

Doktor skandalında flaş gelişme! Serbest bırakıldı

'Binali Yıldırım koltuğu başkasına bırakacak' diyen Özel'den yeni iddia: Bilal Erdoğan'ın adı geçiyor

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası

İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası!

Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Perşembe okullarda kar tatili olan iller

Öğrenciler dikkat! İşte eğitime ara verilen iller

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.