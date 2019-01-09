Kolombiya'da öğrenciler yeniden sokağa inecek

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da hükümetin yükseköğretime daha fazla kaynak ayırmasıyla uzun süren protesto gösterilerini sona erdiren öğrenciler 17 Ocak'ta yeniden sokağa inmeyi planlıyor.

Ülkedeki en etkili öğrenci örgütlerinden Yükseköğretim Öğrencileri Ulusal Birliğinin (UNEES) sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, protestocularla sık sık karşı karşıya gelen Kolombiya çevik kuvvet polisi ESMAD'ın varlığını devam ettirmesi nedeniyle yeniden protesto gösterileri düzenleneceği duyuruldu.

El Tiempo gazetesinin internet sitesinde konuya ilişkin yer alan haberde UNEES'in sözcülerinden Paulina Farfan'ın "2019'un ilk yürüyüşü, eğitim tartışmasını toplum nezdinde tekrar başlatmak için olacak. Daha önceki protestolar boyunca sert müdahaleleri ile karşılaştığımız ESMAD’ın lağvedilmemesi ise yürüyüşün başlıca sebeplerinden." ifadesine yer verildi.

- Bir öğrenci gözünü kaybetmişti

Kolombiya'da, hükümetin öğrencilerle anlaşmaya varmasının öncesinde yine ülke çapında gösteriler düzenlenmiş, Popayan kentinde çıkan olaylarda bir öğrenci yüzüne isabet eden gaz kapsülü nedeniyle gözünü kaybetmişti.

Ülkede 70 güne yakın genel eğitim grevi ilan eden öğrenciler 13 Aralık'taki son yürüyüşlere kadar birçok protesto gösterisi düzenlemişti.

