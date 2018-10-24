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Kolombiya'da öğretim görevlilerinden bir günlük grev

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 05:24 | Son Güncelleme

Hükümetle geçen yıl vardıkları anlaşmanın tamamının uygulanmasını isteyen öğretim görevlileri ülke genelinde protesto yürüyüşleri yaptı

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da, hükümetin geçen yıl öğretim görevlileri ile varılan anlaşmanın tamamının uygulanmasını isteyen akademisyenler ülke genelinde yürüyüşler düzenledi.

Hükümetin yükseköğretime ayırdığı bütçenin artırılması talebiyle 10-21 Ekim tarihlerinde eğitimde genel grevin yaşandığı Kolombiya'da bu kez akademisyenler bir günlük greve gitti.

Başkent Bogota'nın yanı sıra Bucaramanga, Cali, Cartagena, Armenia, Medellin kentlerinde, bazı öğrenci gruplarının da desteğiyle toplanan akademisyenler, protesto yürüyüşleri yaptı.

Bogota'nın farklı bölgelerinden harekete geçen protestocular, şehir merkezindeki tarihi Bolivar Meydanı'nda toplandı.

Kolombiya Eğitimciler Federasyonu (FECODE) Başkanı Nelson Alarcon, meydanda yaptığı konuşmada, geçen yıl bir aydan fazla süren eğitim grevi neticesinde hükümetle vardıkları anlaşmaya işaret etti.

Üzerinde anlaşılan maddelerin küçük bir kısmının yerine getirildiğini söyleyen Alarcon, bu anlaşmayla daha iyi bir eğitimin sağlanacağını vurguladı ve bütün maddelerin hükümet tarafından yerine getirilmesini istedi.

Eylem, açıklamanın ardından olaysız sona erdi.

- Öğrenci örgütleri protestolarını sürdürecek

Öte yandan öğrenci örgütü temsilcilerinden Alejandro Palacio, El Tiempo gazetesine verdiği mülakatta, eğitimdeki mali durumun düzeltilmesini ve bütçeden aktarılan payın artırılmasını istediklerini ifade etti.

Palacio, üniversitelerinden gelen "Derslere geri dönün" çağrısına rağmen hükümet, kendileriyle masaya oturuncaya dek protestolara devam edeceklerini vurguladı.

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