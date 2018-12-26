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Kolombiya’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 23:58 | Son Güncelleme

Kolombiya’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 8 ölü

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da köylüleri kent pazarına götüren otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 8 kişi öldü.

Ülkenin orta kesimindeki Boyaca yönetim bölgesine bağlı San Mateo kenti kırsalından aldığı yolcularını şehir pazarına taşıyan ve çok eski olduğu belirtilen otobüs, Guayabal mezrasında derinliği 150 metreyi aşan uçuruma henüz bilinmeyen bir nedenle yuvarlandı.

Ülke basınındaki haberlere göre, kazada 19 yolcudan 8’i hayatını kaybetti, 11 yaralı ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kolombiya Sivil Savunmasının bölgedeki yöneticilerinden Luis Felipe Perez Torrado da basına yaptığı açıklamada, otobüsün çok eski olduğuna dikkati çekti.

Devlet Başkanı Ivan Duque ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Halka araçlarını iyi durumda tutabilmeleri için bakımlarını yaptırmaları ve kurallara uymaları çağrısında bulunan Duque, ayrıca yetkililere trafik kontrollerinin artırılması talimatı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya otobüs kazası

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