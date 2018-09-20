BOGOTA (AA) - Kolombiya’da, 1993 yılında öldürülen uyuşturucu baronu Pablo Emilio Escobar Gaviria adına açılan "müze ev", yönetmeliklere uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.

Suç dolu hayatı birçok film ve diziye konu olan uyuşturucu kaçakçısı ve yasadışı örgüt elebaşı Escobar adına, Medellin kentinde "Ayıcık" lakaplı kardeşi Roberto Escobar tarafından açılan “müze”, belediye ve Kolombiya Turizm Bakanlığı yetkililerince mühürlendi.

El Tiempo gazetesindeki habere göre, Antioquia yönetim bölgesinin başkenti Medellin’in Güvenlik Sekreteri Andres Tobon, "Medellin’e en fazla zarar veren bir haydutun hayatını teşvik etmesinin" yanı sıra söz konusu mekanın ilgili yönetmeliklere de uymadığını açıkladı.

- "Narko-tur duraklarından biri olarak biliniyordu"

Ev, Kolombiya’yı ziyaret eden yabancı turistlerin, bilhassa Antioquia bölgesinde Escobar’a ait ya da ilişkili mekanların gezdirildiği "Narko-tur" duraklarından biri olarak biliniyordu.

Gazetedeki haberde, yasal süreç sonunda sahibine büyük bir para cezası kesilmesi beklenen mekanda, inceleme esnasında bile 7 yabancı turistin bulunduğu kaydedildi.