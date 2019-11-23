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Kolombiya'da polis karakolunda patlama: 3 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2019 11:28 | Son Güncelleme

 Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ederken, polis karakolunda meydana gelen patlamada 3 polis öldü, 10 polis de yaralandı.

Kolombiya, (DHA)- Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ederken, polis karakolunda meydana gelen patlamada 3 polis öldü, 10 polis de yaralandı.

Ülke genelinde hükümetin vergi reformuna karşı başlayan gösterilerin gün boyu ve gece de devam ettiği Kolombiya'nın Cauca bölgesindeki Santander de Quilichao kentinde bir polis merkezinde meydana gelen patlama sonucu 3 polis hayatını kaybederken, 10 polis de yaralandı. Şiddet olayları ve uyuşturucu kaçakçılığının yaygınlığı ile de bilinen Santander de Quilichao'daki patlama sonrası yansıyan görüntülerde oluşan enkaz ve yaralanan 10 polisin hastaneye kaldırıldığı görüldü.

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