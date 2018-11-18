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Kolombiya’da protestocu öğrenciler hükümet temsilcileriyle görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 09:33 | Son Güncelleme

Kolombiya’da protestocu öğrenciler hükümet temsilcileriyle görüşecek

BOGOTA (AA) - Kolombiya’da yükseköğretime ayrılan bütçenin artırılması için eylemlerini sürdüren öğrenciler, diyalog çağrılarına olumlu yanıt verdikleri hükümet temsilcileriyle yarın görüşecek.

Yükseköğretim talebe gruplarının sözcülerinden Nacional Üniversitesi öğrencisi Jennifer Pedraza, hükümetle, bir süre önce kesilen görüşmelere geri döneceklerini duyurdu.

Diyalog masasına Eğitim Bakanı Maria Victoria Angulo ve Maliye Bakanı Alberto Carrasquilla’nın da katılmasını talep ettikleri belirten Pedraza, hükümetten, “eğitimde yaşanan krizin” çözümüne olumlu katkı verecek bir tutum beklediklerini vurguladı.

Bakan Angulo, birkaç gün önce, öğrencilere çağrıda bulunarak, hükümetin yarım kalan görüşmelere, ilgili bakanlarla birlikte geri dönmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Ülkede son birkaç aydır protestolarını sürdüren kamu üniversiteleri öğrencileri, hükümetin 2019'dan itibaren yükseköğretimde kademeli bütçe artışı teklifini kabul etmediklerini duyurmuş ve eylemlerine devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, bu sene için de bütçe artışı talep eden ve derslere girmeyip protesto gösterileri düzenleyen öğrencilerle masaya oturmayı kabul etmiş ve taraflar 1 Kasım’da bir araya gelmişti.

Müzakereler, bu yıl için kamu üniversiteleri ve teknik enstitülere 560 milyar pesoluk (yaklaşık 177 milyon dolar) ek kaynak talebine hükümetin olumsuz yaklaşması üzerine öğrencilerin 5 Kasım’da masadan kalkmasıyla sona ermişti.

Yeniden eylemlere dönen öğrenciler, büyük yürüyüşler düzenlemiş ve 8 Kasım’da şiddete dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri, bankalar, iş yerleri ve bir radyo istasyonu taş, sopa, boya ve el yapımı küçük patlayıcılarla hedef alınmıştı.

Olayların ardından Devlet Başkanı Ivan Duque’nin diyalog çağrılarını yanıtsız bırakan kamu üniversiteleri öğrencileri, 15 Kasım’da yaklaşık 14 bin kişinin katıldığı yürüyüş düzenlemişti.

Şiddete dönüşen bir önceki protestoların aksine büyük bölümü olaysız geçen ve polis müdahalesi ile dağıtılan yürüyüşte 35 kişi gözaltına alınmış, bunların 14 hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

Son gösterilerde biri Bogota’da 2’si Cali’de 3 kişi yaralanmıştı.

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