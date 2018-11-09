Kolombiya'da protestolar şiddete dönüştü

BOGOTA (AA) - Kolombiya’da hükümetin vergi düzenlemesine karşı yapılan protesto yürüyüşleri, eğitim bütçesinin artırılmasını isteyen ve birkaç aydır eylemlerine devam eden öğrenci gruplarının da katılmasıyla şiddete dönüştü. Olaylarda bir polis yaralandı.

Ülkenin birçok kentinin yanı sıra başkent Bogota’da da organize edilen ve şiddete dönüşerek birkaç saatliğine hayatı felç eden olaylarda bir radyo istasyonuna taş ve el yapımı patlayıcılar atıldı, göstericiler bazı bölgelerde polise molotof kokteylleri ile saldırdı.

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- Kent merkezinde bankalara ve iş yerlerine saldırıldı

Bogota’nın birden fazla noktası eylemlere sahne olurken, kent merkezinde, tarihi Bolivar Meydanı’na ilerleyen göstericiler yol boyunca bankalar ve iş yerlerini hedef aldı.

Araç trafiğine kapalı olan 7. Cadde üzerinde güvenlik önlemleri alan polise taş ve sopalarla saldıran maskeli grup, kendilerini son anda fark eden bir polise de zor anlar yaşattı. Göstericiler, bir banka şubesine kaçarak linçten kurtulan polis memurunun dışarıda kalan motosikletini kullanılamaz hale getirdi.