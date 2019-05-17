Kolombiya'da serbest bırakılması beklenen FARC lideri cezaevinde yaralandı

Santrich'in nasıl yaralandığına ilişkin belirsizlik ise halen sürüyor. Avukatlarının herhangi bir açıklama yapmadığı bu hususta Kolombiya basını Santrich'in kendini yaraladığını iddia etti.

Cezaevlerindeki güvenlikten sorumlu General William Ruiz Garzon ise Santrich'in durumunun kontrol altında olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez olan Santrich hakkında bilgi edinmelerine cezaevi yönetimi tarafından izin verilmediğini öne süren Gallardo, ayrıca müvekkiline gerekli yardımın da yapılmadığını iddia etti.

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla geçen yıl tutuklanan ve özel mahkemenin birkaç gün önce serbest bırakılmasını istediği eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sembol isimlerinden Jesus Santrich cezaevinde yaralandı.

Bu arada Santrich'in yazdığı belirtilen ve önce gazetecilerle ardından sosyal medyada paylaşılan nota göre, Santrich, serbest bırakılması talimatı Başsavcı Vekili Fabio Espitia tarafından imzalanmasına rağmen serbest kalmamasından şikayet etti.

Santrich ayrıca Cezaevi yönetimi ile görüşemediğini ve serbest bırakılma talimatı gelmesine rağmen, koğuşunun iki kez arandığını öne sürdü.

- La Picota etrafında bekleyiş sürüyor

Kolombiya'da Özel Barış Hukuku (JEP) mahkemesi tarafından serbest bırakılmasına ve ABD'ye iadesinin uygun olmadığına karar verilen Santrich'in tutulduğu cezaevi La Picota etrafında gazetecilerin bekleyişi ise devam ediyor.

Cezaevi etrafında ayrıca FARC'ın siyasi partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) mensupları Santrich'ten bir haber almak için bekliyor.

- ABD'nin vatansever olarak nitelediği Başsavcı istifa etmişti

Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez, Santrich'in serbest bırakılması kararı sonrası "JEP'in hukuk devletine meydan okumasını desteklemeyeceğim." açıklamasını yaparak, istifa etmişti.