Kolombiya'da silah bırakan FARC'ta iç çekişme

Bu durumun aksine bazı FARC liderlerinin barış anlaşmasını böyle anladığını savunan Alvarez ve Gomez mektupta, Londono'nun "sürpriz ve umulmadık bir hissiyatla kendini burjuvanın düzenini savunmaya adadığını" öne sürdü.

Ülke basınında yer alan ve örgütün üst düzey isimlerinden Joaquin Gomez ile Bertulfo Alvarez'in kaleme aldığı mektupta, "Timochenko" ismiyle de bilinen FARC lideri Londono, Kolombiya burjuvasını savunmakla itham edildi.

BOGOTA (AA) - Silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) iki eski yöneticisi, örgütün ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Derimci Gücünün (FARC) Genel Başkanı Rodrigo Londono'yu "burjuvayı savunmakla" suçladı.

- Silahsızlanma süreci ve sonrasında yaşananlar

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Londono'nun, Kasım 2016'da imzaladıkları barış anlaşmasının ardından geçen yıl mart ayında silah bırakmaya başlayan örgüt, 27 Ağustos'ta kuruluş kongresini düzenleyerek siyasi parti haline gelmişti.

Süreçte en zorlu dönem, bu yıl nisan ayında örgütün sembolik liderlerinden ve Kolombiya Kongresine göndereceği 10 isimden biri olan Jesus Santrich'in "uyuşturucu ticareti"nden tutuklanmasıyla yaşanmıştı.

Yargılama sonunda cezasını çekmek üzere ABD'ye gönderilme ihtimali de bulunan Santrich'in tutuklanmasının ardından FARC'ın tepe isimleri arasında, örgüt lideri Londono'nun bu olay karşısında "pasif" kaldığı tartışmaları başlamıştı.

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- Başmüzakereci Marquez'den haber alınamıyor

Örgütün en önemli isimlerinden başmüzakereci Ivan Marquez ise Santrich olayının ardından bir açıklama yaparak Kolombiya Senatosunda verilen senatörlük kontenjanını kullanmayacağını duyurmuştu.

Başkent Bogota'dan ayrılan ve geçmişte FARC'ın, bugünlerde ise silah bırakmayan FARC muhaliflerinin etkili olduğu Caqueta yönetim bölgesinde yaşamaya başlayan Marquez, yaklaşık iki ay önce kayıplara karışmıştı.

FARC'ın diğer kayıp komutanlarından Romana kod adlı Henry Castellanos Garzon, başsavcılığa mektup yazıp yerini bildirmesine rağmen Ivan Marquez'den halen haber alınamıyor.

