HABER

Kolombiya'da silah bırakan FARC'ta iç çekişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 06:19 | Son Güncelleme

FARC'ın eski yöneticilerinden Joaquin Gomez ile Bertulfo Alvarez, örgüt lideri ve yeni siyasi parti FARC'ın Genel Başkanı Rodrigo Londono'yu "burjuvayı savunmakla" itham etti

BOGOTA (AA) - Silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) iki eski yöneticisi, örgütün ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Derimci Gücünün (FARC) Genel Başkanı Rodrigo Londono'yu "burjuvayı savunmakla" suçladı.

Kolombiya'da hükümetle barış anlaşması imzalayan ve meşru hayata geçiş yapan FARC'ın liderleri arasında, özellikle sembolik isim Jesus Santrich'in "uyuşturucu ticareti" iddiasıyla tutuklanmasının ardından çatlaklar yaşanıyor.

Ülke basınında yer alan ve örgütün üst düzey isimlerinden Joaquin Gomez ile Bertulfo Alvarez'in kaleme aldığı mektupta, "Timochenko" ismiyle de bilinen FARC lideri Londono, Kolombiya burjuvasını savunmakla itham edildi.

Barış anlaşmasına atıfta bulunulan mektupta, "Anayasaya boğun eğmemiz, burjuvanın meşruiyetini 'pelerin ve kılıçla' savunmamız gerektiği anlamına gelmez." ifadesine yer verildi.

Bu durumun aksine bazı FARC liderlerinin barış anlaşmasını böyle anladığını savunan Alvarez ve Gomez mektupta, Londono'nun "sürpriz ve umulmadık bir hissiyatla kendini burjuvanın düzenini savunmaya adadığını" öne sürdü.

- Silahsızlanma süreci ve sonrasında yaşananlar

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Londono'nun, Kasım 2016'da imzaladıkları barış anlaşmasının ardından geçen yıl mart ayında silah bırakmaya başlayan örgüt, 27 Ağustos'ta kuruluş kongresini düzenleyerek siyasi parti haline gelmişti.

Süreçte en zorlu dönem, bu yıl nisan ayında örgütün sembolik liderlerinden ve Kolombiya Kongresine göndereceği 10 isimden biri olan Jesus Santrich'in "uyuşturucu ticareti"nden tutuklanmasıyla yaşanmıştı.

Yargılama sonunda cezasını çekmek üzere ABD'ye gönderilme ihtimali de bulunan Santrich'in tutuklanmasının ardından FARC'ın tepe isimleri arasında, örgüt lideri Londono'nun bu olay karşısında "pasif" kaldığı tartışmaları başlamıştı.
\

- Başmüzakereci Marquez'den haber alınamıyor

Örgütün en önemli isimlerinden başmüzakereci Ivan Marquez ise Santrich olayının ardından bir açıklama yaparak Kolombiya Senatosunda verilen senatörlük kontenjanını kullanmayacağını duyurmuştu.

Başkent Bogota'dan ayrılan ve geçmişte FARC'ın, bugünlerde ise silah bırakmayan FARC muhaliflerinin etkili olduğu Caqueta yönetim bölgesinde yaşamaya başlayan Marquez, yaklaşık iki ay önce kayıplara karışmıştı.

FARC'ın diğer kayıp komutanlarından Romana kod adlı Henry Castellanos Garzon, başsavcılığa mektup yazıp yerini bildirmesine rağmen Ivan Marquez'den halen haber alınamıyor.

PARTNERBizi çekmeyinBizi çekmeyin
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin yeni yönetimi belirlendiTürkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin yeni yönetimi belirlendi
Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FARC lideri Rodrigo Londono FARC'ın başmüzakerecisi Ivan Marquez Jesús Santrich kolombiya Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) Kolombiya eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC)

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz

Pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!

Pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!

66 yıl sonra ortaya çıkan gerçek doktorları dahi şaşkına çevirdi

66 yıl sonra ortaya çıkan gerçek doktorları dahi şaşkına çevirdi

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

İlginizi Çekebilir

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 12 Eylül Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 12 Eylül Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin yeni yönetimi belirlendi

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’nin yeni yönetimi belirlendi

Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!

Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!

12 Eylül Darbesi üzerinden 38 yıl geçti! İşte 12 Eylül Darbesi'nin öncesi ve sonrasında yaşananlar

12 Eylül Darbesi üzerinden 38 yıl geçti! İşte 12 Eylül Darbesi'nin öncesi ve sonrasında yaşananlar

ATV 'Ölümlü Dünya' filmini sansürlü yayınladı! Sosyal medyada tepki topladı

ATV 'Ölümlü Dünya' filmini sansürlü yayınladı! Sosyal medyada tepki topladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.