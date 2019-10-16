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Kolombiya'da silahlı saldırılar: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 22:03 | Son Güncelleme

Kolombiya'da silahlı saldırılar: 4 ölü

Kolombiya'nın güneybatısında dört kişi günün farklı saatlerinde silahlı saldırıların kurbanı oldu.

Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, Cali kentinin farklı yerlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda dört kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Kolombiya polisi, açıklamasında, suçlulardan bazılarının yakalandığı, geri kalanların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaştı.

Yetkililer, bu yılın başından itibaren sadece Cali'de 864 kişinin cinayete kurban gittiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Cali cinayet kolombiya

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