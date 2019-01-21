HABER

Kolombiya’da "Teröre Karşı Birlik" yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 00:15 | Son Güncelleme

Kolombiyalılar başkent Bogota'da ELN mensubu bir teröristin düzenlediği terör saldırısını protesto etmek ve hayatını kaybedenleri anmak için ülkenin birçok kentinde sokaklara çıktı - Bogota'daki yürüyüşe Devlet Başkanı Duque ve ELN ile müzakereleri başlatan Nobel Barış Ödüllü eski Devlet Başkanı Santos da katıldı

BOGOTA (AA) - Başkent Bogota'da düzenlenen ve 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı araç saldırısını protesto etmek için Kolombiya genelinde "Teröre Karşı Birlik" yürüyüşleri yapıldı.

Bogota'daki General Santander Polis Okuluna, silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensubu Jose Aldemar Rojas Rodriguez'in 17 Ocak'ta düzenlediği terör saldırısında ölenleri anmak için düzenlenen yürüyüşlere birçok kentte, Devlet Başkanı Ivan Duque'den eski devlet başkanlarına, muhalif isimlerden sanatçılara kadar binlerce Kolombiyalı sokaklara çıktı.

Kolombiya bayrağı, beyaz mendiller, çiçekler ve terörizm karşıtı pankartlar taşıyan Kolombiyalılar, Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellin gibi kentlerin önemli caddelerini ve meydanlarını doldurdu.

Son dönemdeki öğrenci protestolarından çok daha kalabalık olduğu gözlenen Bogota'daki "Teröre Karşı Birlik" yürüyüşüne Duque, Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez, bakanlar ve muhalif siyasetçiler katıldı.

Yürüyüşe, ELN ile müzakereleri başlatan Nobel Barış Ödüllü eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da katılırken, bazı Kolombiyalılar Santos'a yoğun ilgi gösterdi ve fotoğraf çekildi.

Kolombiyalılar, kentin merkezindeki Ulusal Park'tan tarihi Bolivar Meydanı’na kadar süren yürüyüşte terörizm ve özellikle ELN karşıtı sloganlar atarken, yol boyunca güvenlik önlemleri alan polislere yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Bazı polislerin duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadıkları gözlenen yürüyüşe, ELN ile müzakere edilmesini isteyen ve özellikle son dönemde birçok toplum liderinin suikaste kurban gitmesine dikkat çeken muhalifler de katıldı.

Herhangi bir olayın yaşanmadığı "Teröre Karşı Birlik" yürüyüşü, Bolivar Meydanı'nın doğu tarafındaki Kolombiya Başpiskoposluk Katedrali'nde düzenlenen ayinle sona erdi.

PARTNERDünyanın en anlamlı dövmeleriDünyanın en anlamlı dövmeleri
Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!
Kurtulmuş: Davamız, güçlü ve yeniden büyük Türkiye’yi kurmaktır (2)Kurtulmuş: Davamız, güçlü ve yeniden büyük Türkiye’yi kurmaktır (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kolombiya'daki terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

G.Saray'da Engin Baytar sürprizi! Açıkladı

G.Saray'da Engin Baytar sürprizi! Açıkladı

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Milli boksörün feci ölümü!

Milli boksörün feci ölümü!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Münbiç ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan flaş görüşme!

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Fethiye açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

İstanbul Ataşehir'de silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Milli boksör Batuhan Kurt kazada yaşamını yitirdi

Milli boksörün feci ölümü!

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Hrant Dink mezarı başında anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.