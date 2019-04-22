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Kolombiya'da toprak kayması: 17 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 05:03 | Son Güncelleme

Ülkenin güneybatısında Cauca yönetim bölgesine bağlı Rosas kasabasında sağanak yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 17 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

BOGOTA (AA) - Kolombiya’da, sağanak yağışların neden olduğu toprak kaymasında 17 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya’nın güneybatısındaki Cauca yönetim bölgesine bağlı Rosas kasabasında şiddetli yağışların ardından toprak kayması meydana geldi.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden (UNGRD) yapılan yazılı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve 5 kişinin yaralandığı bölgede şu ana kadar 17 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

Bölgeyi ziyaret eden Devlet Başkanı Ivan Duque, kriz masasındaki çalışmaları inceledi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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Kolombiya'da toprak kayması

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