Kolombiya'da toprak kayması: 9 ölü

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasında 9 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinin (UNGRD) internet sayfasında yayımlanan açıklamada, Santander yönetim bölgesine bağlı Barrancabermeja kenti kırsalında önceki gün meydana gelen toprak kaymasında 5'i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede 3 çocuğun da sağ kurtarıldığı belirtildi.

Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez, bölgeye yaptığı ziyarette, ülkede bu tür afetlerin sıklıkla yaşandığını görmenin üzücü olduğunu dile getirdi.

Kaçak yapılaşmanın bu tür afetlere neden olduğuna dikkati çeken Ramirez, Kolombiyalılardan, ruhsatsız bilhassa çarpık kentleşmenin yaşandığı bölgelerden ev almamalarını istedi.

Kolombiya'da eylül ayında başlayan ve tüm bölgede etkili olan ikinci yağmur sezonu aralık ortasına kadar devam edecek.

Ülkenin kuzey batısındaki Marquetalia kasabasında 10 Ekim'de meydana gelen toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Barrancabermeja, mart ayında da uzun süre kontrol altına alınamayan petrol sızıntısıyla gündeme gelmişti.

