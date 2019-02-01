HABER

Kolombiya'da Türk profesörü öldüren şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

Türk Prof. Dr. Ramazan Gençay'ı Kolombiya'da öldüren üç şüpheli Medellin kentinde gözaltına alındı

Kolombiya'da Türk profesör Ramazan Gençay'ı öldürdüğünden şüphe edilen üç kişi yakalandı.

Kolombiya basınına göre, Gençay'ın cinayetinden sorumlu tutulan 2'si kadın 3 kişi, Kolombiya Özel Kuvvetlerinin Medellin kentinde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Yakalanan üç kişinin, iki Kolombiyalı profesörün cinayetinin de şüphelisi olduğu öğrenildi.

Savcılığın iddianamesinin kabul edilmesi için hukuki sürecin, 7 Şubat'ta düzenlenecek oturumla başlaması bekleniyor.

Konferans için gittiği Kolombiya’da 6 Aralık 2018'de kaybolan Gençay'ın cesedi, 24 Aralık'ta bir dere kenarında bulunmuştu.

Polis, Gençay'ın bir grup kadın tarafından içeceğine "skopolamin" adlı uyuşturucu katılarak öldürüldüğünü düşünüyor. Latin Amerika'da hırsız ve fuhuş çeteleri "zombi ilacı" ya da "şeytanın nefesi" diye tanınan toz şeklindeki uyuşturucuyu sık sık kullanıyor.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Kayıp Buse’yi arama çalışmalarında 9. günKayıp Buse’yi arama çalışmalarında 9. gün
Siverekli öğrencilerden kuzey Irak’ta görev yapan askerlere mektupSiverekli öğrencilerden kuzey Irak’ta görev yapan askerlere mektup
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kolombiya Ramazan Gençay

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'cü 'maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi! Gerçek öldüğü sanılınca ortaya çıktı

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi! Her detayı korkunç

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD açıklaması: Türkiye alternatifsiz değildir

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kadıköy'de faciadan dönüldü

Kadıköy'de faciadan dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.