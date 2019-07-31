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Kolombiya'da "Türkiye'nin Yeni Küresel Siyasete Etkisi" konferansları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 19:06 | Son Güncelleme

TİKA ve Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği iş birliğiyle Kolombiya'nın Bogota ve Cali şehirlerinde "Türkiye'nin Yeni Küresel Siyasete Etkisi" konulu konferans düzenlendi - Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk: - "Kolombiyalı öğrencilerin ve akademisyenlerin, bu terör örgütünün (FETÖ) demokrasimize verdiği zararları anlamaları çok önemli"

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, birçok ülke ve uluslararası kuruluşun Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) terör örgütü ilan ettiğini belirterek, "Kolombiyalı öğrencilerin ve akademisyenlerin, bu terör örgütünün demokrasimize verdiği zararları anlamaları çok önemli." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği iş birliğinde Kolombiya'nın Bogota ve Cali şehirlerinde "Türkiye'nin Yeni Küresel Siyasete Etkisi" konulu konferans düzenlendi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferanslara, hükümet yetkilileri, büyükelçiler, yatırımcılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Cali'de ICESI Üniversitesi'nde gerçekleştirilen konferansta, Kolombiya'nın eski Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington Direktörü Kadir Üstün ve üniversitenin Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi Direktörü Vladimir Rouvinski konuştu.

Hain darbe girişimine ilişkin bir videonun gösterildiği konferansta, Türkiye'nin köklü demokrasisinin işleyişi hakkında bilgi verildi, darbenin nasıl bastırıldığı anlatıldı.

Pinto, Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücüne işaret ederek, "Türkiye çok güçlü bir siyasi coğrafyaya aittir." dedi. Pinto, "Türkiye küresel düzeyde en çok insani dış yardım yapan ülke, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansta, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programının sunumu da yapıldı.

Bogota'da da Externado Üniversitesinin Türkiye ve Kafkasya Araştırmaları Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, Pinto ile SETA Washington Direktör Yardımcısı Kılıç Buğra Kanat ve üniversitenin Türkiye ve Kafkasya Araştırma Merkezi Direktörü Soraya Caro konuştu.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk de konferansta yaptığı konuşmada, birçok ülke ve uluslararası kuruluşun FETÖ'yü terör örgütü ilan ettiğine dikkati çekerek, "Kolombiyalı öğrencilerin ve akademisyenlerin, bu terör örgütünün demokrasimize verdiği zararları anlamaları çok önemli. Uluslararası toplum, FETÖ'nün eğitim ve sadaka faaliyetleri güden bir grup olmadığını, aksine siyasi hırsları olan karanlık ve sinsi bir örgüt olduğunu anlıyor." dedi.

Kanat da Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte önemli zorlukları, istikrarlı ve barışçıl politikalar izleyerek çözüme kavuşturmaya çalıştığını söyledi.

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Bogota Cali kolombiya tika

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