Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, birçok ülke ve uluslararası kuruluşun Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) terör örgütü ilan ettiğini belirterek, "Kolombiyalı öğrencilerin ve akademisyenlerin, bu terör örgütünün demokrasimize verdiği zararları anlamaları çok önemli." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği iş birliğinde Kolombiya'nın Bogota ve Cali şehirlerinde "Türkiye'nin Yeni Küresel Siyasete Etkisi" konulu konferans düzenlendi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferanslara, hükümet yetkilileri, büyükelçiler, yatırımcılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Cali'de ICESI Üniversitesi'nde gerçekleştirilen konferansta, Kolombiya'nın eski Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington Direktörü Kadir Üstün ve üniversitenin Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi Direktörü Vladimir Rouvinski konuştu.

Hain darbe girişimine ilişkin bir videonun gösterildiği konferansta, Türkiye'nin köklü demokrasisinin işleyişi hakkında bilgi verildi, darbenin nasıl bastırıldığı anlatıldı.