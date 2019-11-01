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Kolombiya'da uyuşturucu çeteleri 4 mühendisi öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 19:24 | Son Güncelleme

Daha önce 5 yerlinin öldürüldüğü Cauca yönetim bölgesi kırsalında uyuşturucu çeteleri tarafından kaçırılan 4 maden mühendisi öldürüldü

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da, 4 maden mühendisi uyuşturucu kaçakçısı silahlı gruplar tarafından infaz edildi.

Kolombiya basınındaki haberlere göre, ülkenin batısında birkaç gün önce 5 yerlinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü Cauca yönetim bölgesi kırsalında yeni cinayetler işlendi.

Yerlilerin öldürüldüğü Toribio kentinin 20 kilometre kuzeyindeki Corinto kenti kırsalında çalışan 4 maden mühendisi, uyuşturucu kaçakçıları tarafından kaçırıldıktan sonra infaz edildi.

Mühendislerin kaçırılmalarından kısa süre sonra ulaşılan cansız bedenlerinde işkence izleri bulunduğu belirtildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve bölgeye takviye askeri güç gönderildiğini duyurdu.

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