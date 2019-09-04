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Kolombiya'da uyuşturucu çetesinden askerlere pusu: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 09:52 | Son Güncelleme

Kolombiya'da uyuşturucu çetesinden askerlere pusu: 4 ölü

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da uyuşturucu çetesi tarafından pusuya düşürülen 4 askerin öldüğü bildirildi.

Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada, rakip uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada çapraz ateş altında kalan yöre halkını korumak için düzenlenen operasyonda askerlerin pusuya düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiği, 2'sinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıdan, ülkedeki en büyük uyuşturucu kaçakçısı silahlı örgütlerden "Clan del Golfo" sorumlu tutuldu.

Clan del Golfo, ülkedeki aşırı sağcı paramiliter grupların bazılarının 2006'da silah bırakmasının ardından ortaya çıkmıştı. Binin üzerinde mensubunun olduğunu değerlendirilen örgütün, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) silah ve kontrol ettiği alanları bırakmasının ardından bu sayıyı daha da artırmış olabileceği yorumları yapılıyor.

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