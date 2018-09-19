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Kolombiya'da "Venezuela'ya askeri müdahale" tartışması sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 03:35 | Son Güncelleme

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque: - "Benim çizgim, savaş kışkırtıcılığı değil" - "Uluslararası topluluk ve kıta olarak bu insani krizin büyüklüğünü anlamaya ve çözüm bulmaya ihtiyacımız var"

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, son dönemle özellikle ülkesinde ve bölgede yaşanan "Venezuela'ya askeri müdahale" tartışmalarına ilişkin, "savaş kışkırtıcılığı çizgisinde olmadığını" söyledi.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro'nun Kolombiya ziyaretinde "Venezuela'ya askeri müdahale" çağrısı olarak anlaşılan beyanlarının ardından Lima Grubu'nun 11 ülkesinin yayımladığı karşı bildiriyle alevlenen tartışma, Kolombiya'nın Washington Büyükelçisi Francisco Santos'un "Bütün seçenekler değerlendirilmelidir." açıklamasıyla devam ediyor.

Başkent Bogota'daki meclis binasında konuşan Devlet Başkanı Ivan Duque, "Venezuela halkının özgürlüğünü kazanması için uluslararası ve karşılıklı mekanizmalar arama" yönündeki bakış açısının değişmediğini ifade etti.

Duque, Venezuelalı göçmenlerle ilgilenmek için çok yönlü bir politika izlediklerini ve bu konuda Amerikalılar Arası Kalkınma Bankasınca (BID) oluşturulabilecek çok uluslu bir yardım fonunu önemli gördüğünü dile getirdi.

Kolombiya'nın Washington Büyükelçisi Santos'un katıldığı bir etkinlikte yaptığı ve Venezuela'ya askeri müdahale tartışmalarını yeniden alevlendiren açıklamalara değinmeyen Duque, bu hususta kendinin "savaş kışkırtıcılığı çizgisinde" olmadığını kaydetti.

Devlet Başkanı Duque, "Uluslararası topluluk ve kıta olarak bu insani krizin büyüklüğünü anlamaya ve çözüm bulmaya ihtiyacımız var." dedi.
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- Büyükelçi Santos: "Bütün seçenekler değerlendirilmeli"

Washington'daki görevine kısa süre önce başlayan Santos, bu ülkede katıldığı bir panelde, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale çağrısı yapan tarafların olduğunu fakat böyle bir çözümün çok taraflı olması gerektiğini ifade etmişti.

"Lakin bu konuda net olmama izin verin, bütün seçenekler değerlendirilmeli ve Maduro rejimi bütün seviyelerde stratejik, ekonomik ve siyasi olarak baskı altına alınmalıdır." görüşünü dile getiren Santos, ülkesi ve ABD'nin, bu fikrin en önemli paydaşları olduğunu söylemişti.

- "Askeri müdahale" tartışmasını Genel Sekreter Almagro başlattı

Kolombiya'da ve bölgede zaman zaman gündeme gelen "Venezuela'ya askeri müdahale" tartışmaları geçen hafta bu ülkeyi ziyaret eden OAS Genel Sekreteri Almagro'nun Kolombiya-Venezuela sınırında gazetecilere yaptığı açıklama sonrası yeniden alevlenmişti.

Kolombiya'dan ayrıldıktan sonra "Sözlerim yanlış anlaşıldı." diyerek kendini savunan Almagro, sınırda yaptığı konuşmada, "(Venezuela konusunda) Diplomatik girişimler öncelikli yer tutuyor ama hiçbir girişimi de devre dışı bırakmamalıyız." ifadesini kullanmıştı.

- Lima Grubu'nda da "askeri müdahale" çatlağı

Almagro'nun açıklamaları sonrası Amerika kıtasından 14 ülkenin oluşturduğu Lima Grubu adına Peru Dışişleri Bakanlığının internet sayfasından "Venezuela’ya yönelik herhangi bir askeri müdahalenin" reddedildiğine dair bildiri yayımlanmıştı. Arjantin, Brezilya, Guatemala, Kosta Rika, Meksika, Honduras, Paraguay, Peru, Santa Lucia ve Şili'nin imzaladığı bildiriye Guyana, Kanada ve Kolombiya katılmamıştı. Panama'nın da bu metni imzaladığı bölge basınındaki haberlerde yer almıştı.

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