Duque, Venezuelalı göçmenlerle ilgilenmek için çok yönlü bir politika izlediklerini ve bu konuda Amerikalılar Arası Kalkınma Bankasınca (BID) oluşturulabilecek çok uluslu bir yardım fonunu önemli gördüğünü dile getirdi.

Başkent Bogota'daki meclis binasında konuşan Devlet Başkanı Ivan Duque, "Venezuela halkının özgürlüğünü kazanması için uluslararası ve karşılıklı mekanizmalar arama" yönündeki bakış açısının değişmediğini ifade etti.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro'nun Kolombiya ziyaretinde "Venezuela'ya askeri müdahale" çağrısı olarak anlaşılan beyanlarının ardından Lima Grubu'nun 11 ülkesinin yayımladığı karşı bildiriyle alevlenen tartışma, Kolombiya'nın Washington Büyükelçisi Francisco Santos'un "Bütün seçenekler değerlendirilmelidir." açıklamasıyla devam ediyor.

Kolombiya'nın Washington Büyükelçisi Santos'un katıldığı bir etkinlikte yaptığı ve Venezuela'ya askeri müdahale tartışmalarını yeniden alevlendiren açıklamalara değinmeyen Duque, bu hususta kendinin "savaş kışkırtıcılığı çizgisinde" olmadığını kaydetti.

Devlet Başkanı Duque, "Uluslararası topluluk ve kıta olarak bu insani krizin büyüklüğünü anlamaya ve çözüm bulmaya ihtiyacımız var." dedi.

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- Büyükelçi Santos: "Bütün seçenekler değerlendirilmeli"

Washington'daki görevine kısa süre önce başlayan Santos, bu ülkede katıldığı bir panelde, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale çağrısı yapan tarafların olduğunu fakat böyle bir çözümün çok taraflı olması gerektiğini ifade etmişti.

"Lakin bu konuda net olmama izin verin, bütün seçenekler değerlendirilmeli ve Maduro rejimi bütün seviyelerde stratejik, ekonomik ve siyasi olarak baskı altına alınmalıdır." görüşünü dile getiren Santos, ülkesi ve ABD'nin, bu fikrin en önemli paydaşları olduğunu söylemişti.

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