Kolombiya'da yarın genel grev yapılacak

Kolombiya'da, 6 gündür devam eden protestoları düzenleyen grupların temsilcileri, Devlet Başkanı Ivan Duque ile yaptıkları görüşmenin ardından ülkede yarın genel grev yapılacağını duyurdu.

Devlet Başkanı Duque'nin ulusal diyalog çağrısıyla Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da bir araya gelen protestocu grupların temsilcileri, görüşmenin ardından ülkede tekrar genel greve gidileceğini açıkladı.

Üniter İşçi Merkezi Sendikası (CUT) Başkanı Diogenes Orjuela, yapılacak gösterilerin planlandığını ve yarın için de genel grev yapılacağını belirtti.

CUT Yürütme Kurulu Üyesi Elias Fonseca da EFE haber ajansına yaptığı açıklamada, "Yarın, 27 Ekim'de ülkedeki protestolara neden olan sebeplerle ilgili hükümete ilettiğimiz taleplerin karşılanması için ülke çapında genel grev ve protestolar düzenleyeceğiz." dedi.

Öte yandan, Devlet Başkanı Duque de yaptığı açıklamada, hükümetin halka kulak verdiğini, aralarında KDV'nin düşürülmesi, emekli ve sosyal yardımların artırılması gibi maddelerin bulunduğu bir dizi ekonomik yardım paketinin uygulamaya konulacağını açıkladı.