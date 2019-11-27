HABER

Kolombiya'da yarın genel grev yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 01:13 | Son Güncelleme

Kolombiya'da yarın genel grev yapılacak

Kolombiya'da, 6 gündür devam eden protestoları düzenleyen grupların temsilcileri, Devlet Başkanı Ivan Duque ile yaptıkları görüşmenin ardından ülkede yarın genel grev yapılacağını duyurdu.

Devlet Başkanı Duque'nin ulusal diyalog çağrısıyla Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da bir araya gelen protestocu grupların temsilcileri, görüşmenin ardından ülkede tekrar genel greve gidileceğini açıkladı.

Üniter İşçi Merkezi Sendikası (CUT) Başkanı Diogenes Orjuela, yapılacak gösterilerin planlandığını ve yarın için de genel grev yapılacağını belirtti.

CUT Yürütme Kurulu Üyesi Elias Fonseca da EFE haber ajansına yaptığı açıklamada, "Yarın, 27 Ekim'de ülkedeki protestolara neden olan sebeplerle ilgili hükümete ilettiğimiz taleplerin karşılanması için ülke çapında genel grev ve protestolar düzenleyeceğiz." dedi.

Öte yandan, Devlet Başkanı Duque de yaptığı açıklamada, hükümetin halka kulak verdiğini, aralarında KDV'nin düşürülmesi, emekli ve sosyal yardımların artırılması gibi maddelerin bulunduğu bir dizi ekonomik yardım paketinin uygulamaya konulacağını açıkladı.

- Kolombiya'daki gösteriler

Kolombiya'da 21 Kasım'da ilan edilen genel grevle başlayan ve ülke çapına yayılan hükümet karşıtı gösteriler sırasında 4 kişi ölmüş, 351 gösterici ile 182 polis yaralanmış, yağmalama ve şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 170 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülke çapında yüz binlerin katıldığı gösteriler nedeniyle 4 bin askerin polise destek olmak için sokağa indiği başkent Bogota ve Cali şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, daha sonra kaldırılmıştı.

Devlet Başkanı Duque, geçen hafta, ülkede baş gösteren şiddet olaylarını kınamış ve halkın her kesiminin katılacağı ulusal diyalog masasının kurulacağını duyurmuştu. Ülkede genel grev düzenleyen grupların temsilcileri, Duque'nin diyaloğa sendika ve mahkeme başkanlarının da katılmasını istemesi üzerine, hükümet ile kurulan diyalog masasından çekildiklerini açıklamıştı.

Temsilciler, diyaloğun yalnızca grev düzenleyen gruplar arasında yapılmasını talep ediyor.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
4 gündür kayıp olan sendika temsilcisi, foseptik çukurunda ölü bulundu4 gündür kayıp olan sendika temsilcisi, foseptik çukurunda ölü bulundu
Dev ağaç otomobilin üzerine devrildiDev ağaç otomobilin üzerine devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kolombiya Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Kolombiya'da genel grev

En Çok Okunan Haberler

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

İnce'nin işaret ettiği teknenin sahibi konuştu!

İnce'nin işaret ettiği teknenin sahibi konuştu!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı korku dolu anlar! Dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

Dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

Manisa'da 3 araç kundaklandı! Benzin dökerek yakmışlar!

Manisa'da 3 araç kundaklandı! Benzin dökerek yakmışlar!

Türkiye'nin yardım uçağı Tiran'a indi

Türkiye'nin yardım uçağı Tiran'a indi

Rize’de korkutan orman yangını! 6 saatte kontrol altına alınabildi!

Rize’de korkutan orman yangını! 6 saatte kontrol altına alınabildi!

Trump'ın başı beladan kurtulmuyor! Azil sürecinden sonra şimdi de Pentagon!

Azil sürecinden sonra şimdi de Pentagon!

Eşini baltayla öldüren zanlı tutuklandı

Vahşet! Tartıştığı eşini baltayla öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.