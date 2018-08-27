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Kolombiya'da yolsuzluk karşıtı referanduma yeterli katılım olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 06:31 | Son Güncelleme

Yolsuzlukları engelleyecek düzenlemelerin yapılması için 7 sorunun yöneltildiği ve 11 milyon 670 bin kişinin tamamına yakınının lehte oy kullandığı referandum, katılımın, 12 milyon 140 bin rakamına ulaşamamasından ötürü geçerli sayılmayacak

BOGOTA (AA) - Kolombiya'daki yolsuzluk karşıtı referanduma katılım, sonuçların geçerli olabilmesi için gerekli olan 12 milyon 140 bin rakamına ulaşamadı.

Bu yıl Kongre üyelerini ve devlet başkanını belirlemek için 3 kez sandık başına giden Kolombiyalılar, seçim maratonunun son etabında, ülkelerindeki yolsuzlukları engelleyecek tedbirlerin alınması için düzenlenen referanduma yeterli ilgiyi göstermedi.

Ülkedeki oy sayımı ve seçimlerin bütün lojistik gerekliliklerinden sorumlu devlet organı Registraduria'nın paylaştığı sonuçlara göre, yolsuzlukluk karşıtı referanduma katılım 11 milyon 670 bin rakamında kaldı.

Referandum, yolsuzlukla mücadele için yöneltilen 7 sorunun tamamına yüzde 99 oranında "Evet" yanıtının gelmesine rağmen, ülkedeki 36 milyon seçmenin üçte birine tekabül eden 12 milyon kişilik katılıma ulaşamamasından ötürü geçerli sayılmayacak.

Kolombiya’daki Yeşiller İttifakı’na mensup bazı senatörler geçen yıl, ülkedeki yolsuzlukların önleyecek tedbirlerin kabul edilmesi amacıyla halk oylaması düzenlenmesi için Kolombiyalılardan imza toplamıştı.

Nisan ayında Kongredeki görüşmeleri tamamlanan halk oylaması, eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un onayına sunulmuş, Santos da Haziran'da verdiği onayla halk oylamasının yapılmasının önünü açmıştı.

Referandumda Kolombiyalılara, “Kongre üyelerinin ve devletin yüksek mertebeli çalışanlarının maaşlarının düşürülmesi, yolsuzluktan hüküm giyenler için ceza indirimine gidilmesi ve bu kişilerin yeniden kamuda çalışmaları, kongre üyelerinin seçilme sürelerinin üç dönemle sınırlanması ve mal varlıklarını açıklamaları, valilik ve belediyelerin bütçelerinin düzenlenmesi” gibi hususlarda 7 soru yöneltildi.

Bu arada, referandumda oy kullanmasının ardından basına açıklamalarda bulunan Devlet Başkanı Ivan Duque, demokrasinin gereğini yerine getirmek ve yolsuzlukluk karşısında olduklarını göstermek amacıyla oy kullandığını belirtti.

Halk oylamasının savunucularından, eski Senatör Claudia Lopez de sonuçlarının açıklanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dürüst Kolombiya, yasaların ve kanunların değiştirilerek yolsuzlukla mücadelenin tam anlamıyla sürdürülmesi için Kongre'ye açık bir mesaj gönderdi." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya yolsuzluk karşıtı referandum

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