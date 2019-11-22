Kolombiya'da yüz binlerce kişi hükümet karşıtı gösteriler için sokaklarda: 4 başlıkta protestoların nedenleri

Kolombiya'da başta sendikalar, yerli halk ve öğrenci birlikleri olmak üzere yüz binlerce kişi hükümet karşıtı protesto gösterileri için sokaklara çıktı.

Sağcı Devlet Başkanı Ivan Duque ve hükümetine muhalif işçi sendikaları, konfederasyonlar ve öğrenci birlikleri Ulusal Grev (Paro nacional) ilan ederek tüm ülke genelinde barışçıl gösteriler için halka çağrıda bulunmuştu.

Başkent Bogota, Cali ve Barranquilla şehirleri başta olmak üzere yüz binlerce kişi ülkenin dört bir yanında grev çağrısıyla meydanlara döküldü.

Hükümet, ülkenin Venezuela, Brezilya, Ekvador ve Peru ile olan kara ve deniz sınırlarını iki günlüğüne, Cuma sabah saat 5'e kadar geçişe kapattı, ordu da teyakkuza geçti.

Barışçıl başlayan gösteriler bazı şehirlerde şiddetini artırdı ve güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

En geniş çaplı gösteriler başkent Bogota'daydı. Bazı gösteriler merkez toplandı, bazıları da şehrin kuzeydoğusunda El Dorado Uluslararası Havalimanı'na yönelmeye çalıştı.

Cali Belediye Başkanı Maurice Armitage Perşembe akşam saat 7 itibariyle şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Cali'nin bazı bölgelerinde yağmalama olduğu bildirildi.