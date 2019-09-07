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Kolombiya'daki Amazon yangınları zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:30 | Son Güncelleme

Zirveye katılan 7 Güney Amerika ülkesi, orman koruma anlaşması imzaladı

Kolombiya'da Amazonlar'daki yangınlar için düzenlenen zirvede, ormanları koruma anlaşması imzalandı.

BBC'nin haberine göre, Leticia kentinde düzenlenen bir günlük zirveye Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Guyana, Peru ve Surinam'ın devlet başkanları bizzat katılırken, ameliyat olmaya hazırlanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, video konferans yoluyla katıldı.

Zirveye katılan ülkeler, Amazon nehir havzasını koruma önlemleri kapsamında, felaket müdahale ağı, uydu gözlemi kurma konusunda anlaştı.

Liderler ayrıca, ağaçlandırmının artırılması ve Amazon yerlilerinin ormanları korumadaki rollerinin artırılması konusunda mutabakata vardı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, zirvenin Amazon hazinesini paylaşan devletler için bir koordinasyon mekanizması olacağını belirtti. Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra da Amazonlar konusunda sadece iyi niyetin yeterli olmadığını, harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.

- Brezilya'daki orman yangınlarında bir yılda yüzde 83 artış

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 bin orman yangını çıktığını açıklamıştı.

INPE verilerine göre, ülkedeki orman yangınları son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış oldu. Ayrıca bir hafta içerisinde korunan bölgeleri ve yerli halkları olumsuz etkileyen yaklaşık 10 bin orman yangını meydana geldi.

- Bolsonaro, çevreci sivil toplum kuruluşlarını suçlamıştı

Devlet Başkanı Bolsonaro, ülkedeki orman yangınlarının arkasında çevreci sivil toplum kuruluşlarının olabileceğini belirtmişti.

Bolsonaro, Amazonlar'da çıkan orman yangınlarına ilişkin, "Bana ve Brezilya hükümetine karşı, dikkat çekmek için çevreci sivil toplum kuruluşları bir suç eylemine karışmış olabilir. Teyit etmiyorum ama olabilir, bu bir ihtimal." ifadesini kullanmıştı.

- Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisi

Sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Bolsonaro hükümetinin, yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

INPE'nin raporlarına öfkelenen Bolsonaro, bu raporların ülkenin itibarını zedelediğini ileri sürmüş ve enstitünün Brezilya'nın değil, bazı sivil toplum kuruluşlarının hizmetinde çalıştığını savunmuştu.

Olaydan kısa süre sonra da INPE Başkanı Ricardo Galvao, görevine devam etmeyeceğini belirterek istifa etmiş ve sebebini "sürdürülemez bir durum" olarak açıklamıştı.

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