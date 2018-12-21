"Kolombiya'daki Barış Süreci ve Yerli Halklar" konferansı

Kolombiya Özgürlük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oscar Andres Cortes, Kolombiya'da şiddettin en çok etkilediği toplulukların yerliler olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün (LAMER) koordinasyonunda Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde "Kolombiya'da Barış Süreci ve Yerli Halklar" konferansı düzenlendi. Konferansa, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Milena Gomez, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos, Ankara Üniversitesi LAMER Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şengül Kuru ve Kolombiya Özgürlük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oscar Andres Cortes katıldı.

Cortes, burada yaptığı konuşmada, Kolombiya'da yerli halkların temel sorunları üzerine bir takım araştırmalar yaptığını ve ülkenin farklı toplulukları arasında ekonomik standartlar açısından ciddi farklar olduğunu dile getirdi. Cortes, ülkedeki kamu politikalarının, bu sorunu çözmek için odak noktasının olmadığının altını çizdi.

Kolombiya'daki çatışmalar sürecinin, özellikle merkezden uzak Cauca, Vaupes ve Putumayo gibi bölgelerde çok sayıda mağduriyete sebebiyet verdiğini belirten Cortes, "Kolombiya'da şiddettin en çok etkilediği topluluklar yerlilerdir." dedi.