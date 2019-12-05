Kolombiya'daki genel grev ve hükümet karşıtı gösteriler

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da, sendikaların yanı sıra öğrenci grupları ve yerli örgütlerinin ilan ettiği 3'üncü ve bir günlük grev çerçevesinde ülke genelinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi.

Nüfusu 49 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının tam olarak uygulanmadığı iddiaları ve toplum liderlerine yönelik suikastlerin devam etmesi gibi nedenlerin halkta oluşturduğu hoşnutsuzluğun yanı sıra hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişiklikler karşısında 21-27 Kasım tarihlerinde gidilen grevlerin ardından yeniden bir günlük genel grev ilan edildi.

Grevin örgütleyicilerinin hükümetin toplumun farklı kesimleriyle oluşturduğu Büyük Ulusal Diyalog Masası'na dahil olmasına rağmen gidilen genel grev çerçevesinde, başkent Bogota'nın yanı sıra Bucaramanga, Cali, Medellin, Villavicencio, Manizales, Pereira, Tunja ve Cartagena gibi önemli şehirlerde hükümet karşıtı protestolar düzenlendi.

- Başkentteki gösteriler sakin geçti